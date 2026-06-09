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Фон дер Ляєн: ми пропонуємо заборонити в'їзд в ЄС всім, хто служив у збройних силах РФ з початку війни
15:11 09.06.2026 |
Європейська комісія вперше пропонує заборонити в'їзд до Європейського союзу всім, хто служив у збройних силах Росії з початку війни, яку вона веде проти України.
Про це у вівторок в Брюсселі, представляючи 21-ий пакет санкцій для Росії, повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ключовий момент цього нового аспекту - ми вперше пропонуємо заборонити в'їзд до Європейського Союзу будь-кому, хто служив у збройних силах Росії з початку війни. Тож Європа залишається закритою для будь-кого, хто брав участь у вторгненні в Україну. Ось так просто", - заявила вона.
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