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У Болгарії заявили про зупинку військової підтримки України після формування нового уряду
18:05 09.06.2026 |
Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов заявив, що країна більше не постачатиме військову допомогу Україні.
Як пише "Європейська правда", про це посадовець заявив на пресконференції у Софії, його цитує BTA.
Очільник Міноборони Болгарії заявив, що війна в Україні не може бути вирішена на полі бою, та закликав до переговорів щодо завершення бойових дій.
"Ми вже чітко заявили, що війна в Україні не буде вирішена на полі бою. Ми бачимо позиційну війну, і скільки б озброєння не накопичувалося, єдине, що з цього виходить, - це втрата людських життів. Час сісти за стіл переговорів, час шукати справедливий мир, який мають визначити обидві сторони", - заявив Стоянов.
Міністр наголосив, що роль Європейського Союзу у цьому процесі є надзвичайно важливою.
Він також заявив, що Болгарія не надаватиме озброєння українській армії.
"Україні потрібні люди, а не зброя. У неї достатньо зброї, тому ми не плануємо надавати українській армії додаткове озброєння", - сказав Стоянов.
З 2022 року Болгарія виділила Україні 13 пакетів військової допомоги, але зберегла їхню вартість та вміст у секреті.
Ця балканська країна є одним з найбільших виробників боєприпасів радянського зразка в ЄС, що було надзвичайно важливим для Києва на початку повномасштабної війни. Хоча уряд офіційно відмовився надавати пряму військову допомогу тоді, болгарські снаряди потрапляли до України через експорт до інших країн ЄС.
У березні 2026 року Болгарія приєдналася до ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для України.
У квітні на парламентських виборах в Болгарії перемогла партія "Прогресивна Болгарія" на чолі з проросійським експрезидентом Руменом Радевим. Політсила здобула переконливу більшість у 44,59% голосів.
Радев обіймав посаду президента Болгарії з 2017 по 2026 рік. Під час свого президентства він неодноразово висловлював проросійські заяви, зокрема називав окупований Крим російським. Його політсила "Прогресивна Болгарія" матиме одноосібну більшість у новообраному парламенті.
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