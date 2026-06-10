Фінансові новини
- |
- 10.06.26
- |
- 17:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Конкурс на посаду голови АРМА вирішили перезапустити після проблем
Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду голови Агентства з розшуку і менеджменту активів вирішила провести повторний відбір після того, як на попередньому відсіяли всіх кандидатів. Таке рішення члени комісії ухвалили одноголосно на засіданні 10 червня, яке транслювалося в YouTube.
"Комісія повинна докласти всіх зусиль, щоб наступний, повторний конкурс в нас пройшов з можливістю мати кандидатів, з яких ми запропонуємо одну чи декілька кандидатур на призначення", - сказала голова комісії Катерина Риженко.
Попередній конкурс закінчився без результату, після того як 16 квітня комісія не підтримала кандидатуру єдиного претендента, який зміг пройти попередній відбір.
У червні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження АРМА, який запровадив нову процедуру відбору керівництва. Через місяць після цього голова АРМА Олена Дума звільнилася за власним бажанням, і відтоді відомство працює без повноцінного керівника.
Згідно з законом, голова АРМА призначається Кабінетом міністрів строком на п'ять років за пропозицією конкурсної комісії, яка має відібрати не більш ніж двох кандидатів.
Рішення на засіданнях комісії ухвалюються щонайменше чотирма голосами, включно з двома голосами від міжнародних представників. Це правило не дозволило перемогти на першому конкурсі керівнику Директорату з питань правової політики Офісу президента Віктору Дубовику, який зібрав чотири голоси, але тільки один від міжнародних представників.
- На конкурсі з призначення голови Бюро економічної безпеки аналогічне положення про "золотий" голос міжнародників дозволило перемогти Олександру Цивінському, якого не підтримав жоден із членів комісії від уряду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила зміни до держбюджету-2026 про 1,56 трлн грн додвитрат на оборону 242 голосами
|Податок на оренду житла знизять до 5% — рішення парламенту
|Рада схвалила податок на OLX: законопроєкт про оподаткування цифрових платформ підтримали 241 депутат
|Президент визнав ризики служби та сподівається на участь партнерів у фінансуванні армійських контрактів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому умови в обмінних пунктах часто вигідніші, ніж у касах банків
У РУБРИЦІ
|Автівки, продукти та валюта: митні порушення на ₴2 млрд за кілька місяців
|Конкурс на посаду голови АРМА вирішили перезапустити після проблем
|За чотири місяці обсяги будівництва в Україні зменшилися на 2%
|Рада визначила мінімальний рівень оплати праці в поліції: не нижче 10 прожиткових мінімумів
|Українська антибалістика: висота перехоплення — 25 км, масове виробництво стартує в серпні
|Український Нафтогаз забронював у Європі потужності з регазифікації LNG на тривалий строк
Бізнес
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra визнано найвигіднішим флагманом
|RTX Spark від NVIDIA: ARM-процесор для Windows-ПК з архітектурою Blackwell і 128 ГБ пам'яті
|SpaceX розпочне будівництво «Золотого купола» — контракт на $4,16 млрд
|ШІ для медицини: Microsoft Copilot Health автоматизує аналізи та медичні дані
|Дешеві Windows-ноутбуки проти MacBook Neo: Qualcomm робить ставку на Snapdragon C
|YouTube запровадив автоматичне виявлення ШІ-контенту з відповідними мітками
|Компанія Nvidia планує масштабні щорічні витрати на Тайвані — до $150 млрд