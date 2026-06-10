Конкурс на посаду голови АРМА вирішили перезапустити після проблем

Конкурсна комісія з відбору кандидата на посаду голови Агентства з розшуку і менеджменту активів вирішила провести повторний відбір після того, як на попередньому відсіяли всіх кандидатів. Таке рішення члени комісії ухвалили одноголосно на засіданні 10 червня, яке транслювалося в YouTube.

"Комісія повинна докласти всіх зусиль, щоб наступний, повторний конкурс в нас пройшов з можливістю мати кандидатів, з яких ми запропонуємо одну чи декілька кандидатур на призначення", - сказала голова комісії Катерина Риженко.

Попередній конкурс закінчився без результату, після того як 16 квітня комісія не підтримала кандидатуру єдиного претендента, який зміг пройти попередній відбір.

У червні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження АРМА, який запровадив нову процедуру відбору керівництва. Через місяць після цього голова АРМА Олена Дума звільнилася за власним бажанням, і відтоді відомство працює без повноцінного керівника.

Згідно з законом, голова АРМА призначається Кабінетом міністрів строком на п'ять років за пропозицією конкурсної комісії, яка має відібрати не більш ніж двох кандидатів.

Рішення на засіданнях комісії ухвалюються щонайменше чотирма голосами, включно з двома голосами від міжнародних представників. Це правило не дозволило перемогти на першому конкурсі керівнику Директорату з питань правової політики Офісу президента Віктору Дубовику, який зібрав чотири голоси, але тільки один від міжнародних представників.