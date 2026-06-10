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Рада проголосувала за спірний «євроінтеграційний» закон щодо судової системи

16:39 09.06.2026 |

Право, Політика

Верховна Рада України у вівторок остаточно ухвалила суперечливий законопроєкт №13165-2 стосовно декларацій доброчесності та родинних зв'язків суддів.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

9 червня Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт про зміни до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв'язків судді №13165-2.

"За" проголосували 242 депутатів, четверо - утримались, проти не дали жодного голосу, не голосували - 62.  

Цей проєкт, попри позначку євроінтеграційного, викликає критику в експертній спільноті. Зокрема, в організації DEJURE наполягають, що він не вирішує проблему, через яку був розроблений. 

Також зміна правил щодо декларацій доброчесності є вимогою так званого "плану Качки-Кос" (пункту 8) - проте ухвалений законопроєкт прямо суперечить вимогам цього пункту. Зокрема, план вимагає "тимчасового залучення незалежних міжнародних експертів" для перевірки декларацій суддів Верховного Суду. Подібних норм в ухваленому проєкті немає 

Втім, не виключено, що Єврокомісія зарахує виконання цієї вимоги для розблокування частини заморожених коштів ЄС, оскільки за ухвалення виступала єврокомісарка Марта Кос під час візиту до Києва 9 червня. Наразі невідомо, чи буде Єврокомісія вимагати у Києва внесення необхідних змін для того, щоби виправити цю "реформу" задля її відповідності фундаментальним критеріям Євросоюзу.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

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