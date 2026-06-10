Рейтинг довіри українців: Залужний на першому місці — дані КМІС (інфографіка)

Українці розповіли, кому найбільше довіряють серед діячів зі сфери оборони та політиків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Рейтинг довіри

Так, серед діячів зі сфери оборони найбільше довіряють ексголовкому та послу у Великій Британії Валерію Залужному (73% довіряють, 21% не довіряють, баланс - +52%).

Далі йде командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) - 70% довіряють, 7% не довіряють, а баланс становить +63%. Також в лідерах екскерівник ГУР МО та чинний керівник ОП Кирило Буданов (70% довіряють, 22% не довіряють, баланс - +48%).

Водночас серед політиків і громадсько-політичних діячів зі списку, найвищі показники довіри мають президент Володимир Зеленський (61% довіряють і 34% не довіряють, баланс +27%), мер Харкова Ігор Терехов (52% довіряють і 19% не довіряють, баланс +32%) та міністр оборони Михайло Федоров (50% довіряють і 21% не довіряють, баланс +29%).





% у рядку Упорядковано за балансом довіри-недовіри Довіряю Не довіряю Важко сказати Не знаю його / її Баланс Політики та громадсько-політичні діячі: Терехов Ігор - мер Харкова 52 19 11 18 +32 Федоров Михайло - міністр оборони, раніше - міністр цифрової трансформації та ініціатор Дії 50 21 6 22 +29 Зеленський Володимир - Президент 61 34 6 0 +27 Кім Віталій - голова Миколаївської обласної державної адміністрації 47 27 10 16 +20 Ляшко Олег - командир батальйону безпілотних систем, голова Радикальної партії 47 43 6 4 +5 Притула Сергій - громадський діяч 46 44 6 5 +2 Кличко Віталій - мер Києва 38 50 9 3 -11 Свириденко Юлія - нинішня голова Уряду, Прем'єр-міністерка 27 41 8 23 -14 Разумков Дмитро - народний депутат, колишній голова Верховної Ради 26 45 8 22 -19 Гончаренко Олексій - народний депутат 28 51 5 16 -23 Порошенко Петро - колишній Президент 26 71 3 1 -45 Бойко Юрій - колишній співголова партії «ОПЗЖ» 6 78 3 12 -72 Тимошенко Юлія - колишня Прем'єр-міністерка 11 85 3 1 -75 Діячі зі сфери оборони: Бровді Роберт «Мадяр» - Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ 70 7 4 19 +63 Залужний Валерій - посол у Великій Британії, колишній Головнокомандувач ЗСУ 73 21 5 2 +52 Буданов Кирило - голова Офісу Президента, колишній голова розвідки 70 22 4 5 +48 Білецький Андрій - командувач Третього армійського корпусу 49 12 6 33 +38 Сирський Олександр - Головнокомандувач ЗСУ 52 36 7 5 +16

Методологія

Опитування проводилося 7 травня - 3 червня 2026 року. Всього опитано 1015 респондентів.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.