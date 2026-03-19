Фінансові новини
- |
19.03.26
- |
- 08:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Угода не існує»: Малайзія відмовилася від тарифних домовленостей зі США
08:15 19.03.2026 |
Малайзія стала першою країною, яка відмовилася від укладеної у 2025 році торгової угоди з адміністрацією Дональда Трампа, пише Nikkei.
"Угода не перебуває на паузі. Її більше немає, вона недійсна", - сказав міністр торгівлі Джохарі Абдул Гані в середу.
Договір передбачав зниження мита на малайзійський експорт з 25% до 19%. Після рішення Верховного суду США, який визнав незаконними "взаємні" мита Трампа, угода фактично втратила сенс - зараз на весь імпорт діє єдина ставка 10%.
Багато інших держав, зокрема Індонезія та Камбоджа, ще не ратифікували подібні домовленості зі США і заявили, що переглядають їх. Водночас у США закликали уряди, які підписали угоди до судового рішення, дотримуватися їхніх умов.
Один з радників малайзійського уряду, який попросив не називати свого імені, попередив, що позиція уряду несе значні ризики.
"У такій чутливій справі, як торгові відносини Малайзії та США, міністр має бути обережнішим у коментарях", - сказав він.
Хоча відмова від угоди зі США може принести "короткострокові політичні дивіденди", такий крок може спровокувати "покарання" з боку США.
Адміністрація Трампа вже почала готувати основу для запровадження нових мит згідно з розділом 301 закону про торгівлю 1974 року. Цей розділ дозволяє торговому представнику США розслідувати та вживати заходів проти іноземних торговельних практик, які вважаються несправедливими або дискримінаційними.
Малайзія входить в число країн, проти яких можуть запровадити ці мита.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Угода не існує»: Малайзія відмовилася від тарифних домовленостей зі США
Бізнес
