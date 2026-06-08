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Європа збільшує витрати на оборону України: ключові напрямки озброєння
11:48 08.06.2026 |
Військова допомога Україні залишається стабільно високою, а основний акцент зміщується на безпілотники. Водночас обсяги фінансової та гуманітарної допомоги помітно скоротилися у перші чотири місяці 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт дослідження Кільського інституту світової економіки.
У дослідженні зазначається, що у березні та квітні 2026 року Німеччина виділила військову допомогу в розмірі 4,2 мільярда євро, в основному на протиповітряну оборону та безпілотники. Велика Британія виділила 1,3 мільярда євро, а Норвегія - ще 600 мільйонів євро.
Найбільший пакет фінансової допомоги надійшов не з Європи, а від Японії, яка виділила 1,1 мільярда євро в рамках другого траншу кредитного механізму ERA, забезпеченого коштами від заморожених російських активів.Більше грошей для зброї, але менше на "гуманітарку"
Нові дані свідчать про зростаючу розбіжність між військовою та невійськовою підтримкою. У період з січня по квітень 2026 року європейські військові асигнування в середньому становили 2 мільярди євро на місяць у реальному вираженні, що все ще нижче рівня 2025 року (2,4 мільярда євро на місяць), але значно вище рівнів 2022 - 2024 років.
Натомість фінансова та гуманітарна допомога різко скоротилася. За той самий період Європа виділяла в середньому 500 мільйонів євро на місяць у реальному вираженні, що становить менше однієї п'ятої від середнього показника 2025 року.
На графіку чітко видно, як змінилась кількість допомоги від США та Європи. (фото: Kiel Institute)
"Європа зберегла динаміку своєї посиленої військової підтримки України у 2026 році, - каже Крістоф Требеш, керівник організації Ukraine Support Tracker. - Водночас обсяги фінансової та гуманітарної допомоги різко скоротилися - головним чином тому, що кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро був заблокований на кілька місяців, перш ніж був офіційно схвалений у квітні. Ключове питання зараз полягає в тому, як швидко європейські зобов'язання фактично перетворяться на нові обсяги допомоги".
Вся ставка на дрони
Дослідники зауважують, що у березні та квітні 2026 року відмічене різке зростання обсягів фінансування, пов'язаного з безпілотниками. Велика Британія виділила щонайменше 120 000 дронів - це найбільша допомога, коли-небудь виділена в рамках одноразового розподілу коштів. Німеччина та Норвегія виділили приблизно по 500 мільйонів євро кожна на закупівлю дронів, а Нідерланди - близько 250 мільйонів євро.
Значення безпілотників у європейській військовій допомозі суттєво зросло всього за кілька років. У реальному вираженні підтверджена двостороння військова допомога, виділена на безпілотники, зросла з 400 мільйонів євро у 2022 році до 1 мільярда євро у 2024 році та 1,2 мільярда євро у 2025 році, а потім різко збільшилася приблизно до 1,6 мільярда євро лише за перші чотири місяці 2026 року.
Ці цифри включають лише ті кошти, які можна однозначно віднести до донорів з Європи. Тому фактичний обсяг, ймовірно, ще вищий, кажуть дослідники.
"Європейські донори зараз активно беруть участь у фінансуванні та виробництві безпілотників у великих масштабах, - каже Требеш. - У результаті підтримка України дедалі більше перетворюється на двосторонній обмін: фінансова допомога надходить в Україну, а технологічні досягнення повертаються до Європи".
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