Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник

Поки конкуренти роками обговорюють плани та судяться з регуляторами, Ілон Маск (Elon Musk) продовжує перетворювати навколоземний простір на власну парковку. Черговий запуск Falcon 9 з космодрому Ванденберг (Vandenberg Space Force Base) не став сенсацією для заголовків - це вже рутина. Але цифри, що стоять за цією «буденністю», змушують замислитися про те, наскільки далеко SpaceX відірвалася від решти світу.

Ветеран на ім'я B1071

Цього разу головну роботу виконував прискорювач B1071. Для цієї конкретної ракети це був уже 32-й політ. Уявіть собі конструкцію, яка три десятки разів проходила через пекло щільних шарів атмосфери, витримувала космічний вакуум та щоразу поверталася назад, щоб приземлитися на плавучу платформу в океані. Після успішного повернення цей прискорювач готується наздогнати рекордсмена флоту - B1067, який нещодавно виконав свою 33-ю місію.

Загальна статистика компанії виглядає як звіт з гри SimCity, де активовано чит на нескінченні ресурси. Це було 574-те успішне повернення першого ступеня. Коли SpaceX тільки починала садити ракети, скептики називали це цирковим трюком. Сьогодні ж нездатність посадити перший ступінь сприймається як технологічна відсталість. Для SpaceX це просто спосіб зекономити гроші та час на підготовку наступного старту.

Магічна цифра: 10 000 активних супутників

Найважливішим підсумком місії стало те, що кількість діючих супутників Starlink на орбіті вперше перевищила позначку в 10 000 одиниць. Це не просто гарне число. Для порівняння, до появи Starlink загальна кількість активних супутників усіх країн світу разом узятих вимірювалася лише кількома тисячами. Тепер одна приватна компанія контролює найбільшу в історії людства орбітальну групу.

Звісно, за весь час було виведено набагато більше апаратів. Частина з них вже відпрацювала свій ресурс та згоріла в атмосфері, що є частиною стратегії компанії щодо мінімізації космічного сміття. Однак кінцева мета залишається амбітною - розгорнути мережу з 42 000 супутників. Наразі темпи розгортання вражають: від першої партії у травні 2019 року до 10-тисячного рубежу минуло менше семи років. Це означає, що SpaceX виводить на орбіту в середньому по чотири супутники щодня.

Космічна логістика як буденність

Starlink перестав бути просто експериментом для віддалених ферм. Це глобальна інфраструктура, яка змінює правила гри. Поки мережа Starlink стає щільнішою, швидкість передачі даних зростає завдяки лазерному зв'язку між апаратами. Це дозволяє SpaceX надавати послуги там, де прокладання кабелю економічно недоцільне або фізично неможливе.

Поки SpaceX штампує запуски як на конвеєрі, іншим гравцям ринку залишається лише наздоганяти лідера, що стає дедалі важче. Наприклад, конкурентам з Amazon порадили менше судитися та зосередитися на реальних запусках, оскільки регулятори втрачають терпіння через затримки. Маск тим часом продовжує доводити, що в сучасному космосі перемагає той, хто літає, а не той, хто пише скарги.