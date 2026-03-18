Фінансові новини
- |
- 18.03.26
- |
- 17:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Трамп призупинив дію "закону Джонса" на 60 днів, щоб знизити вартість транспортування нафти
17:25 18.03.2026 |
Президент США Дональд Трамп призупинив дію понад столітнього "Закону про торговельний флот" (більш відомого як "закон Джонса"), щоб знизити вартість транспортування нафти, газу та інших сировинних товарів у межах США.
Відповідно до розпорядження Трампа, послаблення діятиме протягом наступних 60 днів, йдеться в повідомленні Білого дому.
"Закон Джонса", що існує в сучасному вигляді з 1920 року, вимагає, щоб перевезення вантажів між портами США здійснювалися лише суднами під американським прапором, побудованими на американських верфях і належними американським громадянам.
Призупинення його дії дозволить іноземним суднам перевозити низку товарів між портами США, зокрема нафту, вугілля, нафтопродукти, природний газ, СПГ та добрива.
"Рішення президента призупинити дію закону Джонса на 60 днів - це черговий крок для того, щоб стримати короткострокові перебої на нафтовому ринку", - заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.
"Адміністрація президента залишається відданою подальшому зміцненню критично важливих ланцюгів поставок", - додала вона.
Тимчасове послаблення може знизити тиск на ціни, дозволивши іноземним танкерам з дешевшими послугами здійснювати перевезення всередині країни, зазначає Bloomberg. Очікується, що цей захід призведе до зниження вартості доставки нафти з узбережжя Мексиканської затоки на нафтопереробні заводи на східному узбережжі США, а також бензину та дизельного пального - на густонаселені ринки північного сходу країни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
