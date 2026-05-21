США закликають Україну та ЄС послабити обмеження на імпорт білоруських калійних добрив – ЗМІ
09:29 21.05.2026 |
Вашингтон ініціює обговорення можливого пом'якшення обмежень на білоруські калійні добрива та звернувся до України з проханням сприяти переговорам із європейськими партнерами щодо аналогічного кроку, що, за задумом США, могло б розширити експортні можливості Білорусі в умовах чинних санкцій, повідомляє Bloomberg.
За даними співрозмовників, у Вашингтоні вважають, що пом'якшення санкцій могло б послабити залежність Білорусі від Рф та покращити відносини з Мінськом. Раніше цього року США вже частково скасували власні обмеження на білоруські добрива в межах домовленостей, що передбачали звільнення сотень політичних в'язнів.
"Однак без скасування європейських санкцій вплив залишається обмеженим, оскільки Білорусь не може використовувати традиційні морські маршрути через термінали Балтійського моря і змушена покладатися на російські порти та залізниці. Такі країни, як Польща та Литва, є ключовими для транзиту", - йдеться в повідомленні.
Речник Держдепартаменту США заявив, що Вашингтон готовий до подальшої взаємодії з Білоруссю в межах власних інтересів і продовжить дипломатичні зусилля для звільнення політичних в'язнів. Також підкреслюється, що будь-яке пом'якшення санкцій не може бути використане для підтримки війни Росії проти України, а білоруська влада має демонструвати прогрес у виконанні своїх зобов'язань.
