Fire Point представила бачення майбутньої системи ППО «Фрея»

Українська оборонна компанія Fire Point презентувала концепцію системи протиповітряної оборони "Фрея". Слайди із даними про розробку опублікував співвласник компанії Денис Штілерман.

Основою Панʼєвропейського антибалістичного проєкту "Фрея" є ракета-перехоплювач FP-7.х. Вона створена із композитних матеріалів та має заявлену швидкість 1500-2000 метрів за секунду. Довжина боєприпасу - 7,25 метра, зовнішній діаметр - 1,15 метра, а діаметр фюзеляжу складає 0,53 метра. Пуски цих ракет вперше показали в лютому цьогоріч.

Ракета оснащена напівактивною головкою самонаведення Image Infra-Red, яку розроблятимуть в партнерстві із німецьким виробником систем ППО IRIS Diehl Defence.

"В якості радару дального виявлення радіолокаційного виявлення планується до використання SAAB Giraffe 8A/4A або Thales Ground Master 400, або Hensoldt TRML-4D", - йдеться у презентації.

В системі "Фрея" планують використовувати радари підсвітки та наведення Weibel GFTR-2100/48 або Leonardo KRONOS Land. Запускати ракети-перехоплювачі мають із легкої мобільної пускової установки виробництва Fire Point. Командний пункт системи ППО - Kongsberg FDC з відкритою технологією та модулями Network Access Nodes.

Інтегрувати "Фрею" в систему протиповітряної та протиракетної оборони України планують через протокол Link-16, який є стандартом НАТО. Це дозволить використовувати протокол Asterix для підключення радарів та full-duplex для курсової корекції ракет-перехоплювачів, стверджують в компанії.

Про можливість створення власної системи ППО співвласник Fire Point заявив на початку квітня цього року. Тоді Штілерман пояснював, що розробка має на меті здешевити вартість перехоплення балістичної ракети до менше 1 мільйона доларів США. Першу ракету планують перехопити до кінця 2027 року.