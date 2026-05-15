Фінансові новини
- |
- 15.05.26
- |
- 12:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Fire Point представила бачення майбутньої системи ППО «Фрея»
10:00 15.05.2026 |
Українська оборонна компанія Fire Point презентувала концепцію системи протиповітряної оборони "Фрея". Слайди із даними про розробку опублікував співвласник компанії Денис Штілерман.
Основою Панʼєвропейського антибалістичного проєкту "Фрея" є ракета-перехоплювач FP-7.х. Вона створена із композитних матеріалів та має заявлену швидкість 1500-2000 метрів за секунду. Довжина боєприпасу - 7,25 метра, зовнішній діаметр - 1,15 метра, а діаметр фюзеляжу складає 0,53 метра. Пуски цих ракет вперше показали в лютому цьогоріч.
Ракета оснащена напівактивною головкою самонаведення Image Infra-Red, яку розроблятимуть в партнерстві із німецьким виробником систем ППО IRIS Diehl Defence.
"В якості радару дального виявлення радіолокаційного виявлення планується до використання SAAB Giraffe 8A/4A або Thales Ground Master 400, або Hensoldt TRML-4D", - йдеться у презентації.
В системі "Фрея" планують використовувати радари підсвітки та наведення Weibel GFTR-2100/48 або Leonardo KRONOS Land. Запускати ракети-перехоплювачі мають із легкої мобільної пускової установки виробництва Fire Point. Командний пункт системи ППО - Kongsberg FDC з відкритою технологією та модулями Network Access Nodes.
Інтегрувати "Фрею" в систему протиповітряної та протиракетної оборони України планують через протокол Link-16, який є стандартом НАТО. Це дозволить використовувати протокол Asterix для підключення радарів та full-duplex для курсової корекції ракет-перехоплювачів, стверджують в компанії.
Про можливість створення власної системи ППО співвласник Fire Point заявив на початку квітня цього року. Тоді Штілерман пояснював, що розробка має на меті здешевити вартість перехоплення балістичної ракети до менше 1 мільйона доларів США. Першу ракету планують перехопити до кінця 2027 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я
|США навчають військових дроновій війні, спираючись на досвід України — Гегсет
|Множинне громадянство: Україна тепер має відповідні домовленості з 33 країнами
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ТПП України та Сербська ТПП запрошують на спільний бізнес-форум
У РУБРИЦІ
|Fire Point представила бачення майбутньої системи ППО «Фрея»
|Греція заявила про неприйнятність поширення війни РФ проти України на Середземномор’я
|Допомогу Україні можуть примусово розглянути в Конгресі США — підписи зібрано
|США навчають військових дроновій війні, спираючись на досвід України — Гегсет
|$400 млн для України: Пентагон підтвердив фінансування, дати не названо
|Дві держави ЄС виступають проти прискореного відкриття всіх переговорних кластерів з Україною — ЗМІ
Бізнес
|У Meta спалахнув протест через моніторинг дій співробітників на ПК
|Google і SpaceX розглядають запуск дата-центрів безпосередньо на орбіті Землі — WSJ
|Sony вдосконалила кишеньковий кондиціонер — більше холоду в компактному форматі
|Google презентувала Gemini Intelligence — ШІ-інструмент для автоматизації в Android
|Samsung боротиметься зі спамом у сповіщеннях через автоматичне блокування додатків
|Український ринок електрокарів демонструє ознаки відновлення
|Україна впроваджує штучний інтелект у оборону разом із американською Palantir