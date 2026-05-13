Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Канада приєдналася до конвенції про створення комісії з репарацій для Україна

Канада стала першою країною за межами Європи, що підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з питань компенсацій для України.

Про це у вівторок повідомив у соцмережі Х глава МЗС Андрій Сибіга, пише "Європейська правда".

Сибіга відзначив, що Комісія з питань компенсацій є частиною системи відповідальності, яка забезпечить справедливість та виплату компенсацій за шкоду та страждання, заподіяні українцям російською агресією. Він подякував своїй колезі Аніті Ананд за важливий крок та наголосив, що Канада стала першою країною за межами Європи, яка підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з питань компенсацій для України. "Я вдячний Канаді за її підтримку", - написав Сибіга.

"Канада стала першою неєвропейською країною, яка підписала Конвенцію про створення Міжнародної комісії з розгляду претензій щодо України - міжнародного механізму, що допоможе притягнути Росію до відповідальності за руйнування та страждання, спричинені її незаконною війною", - прокоментувала зі свого боку Аніта Ананд, опублікувавши відео підписання.

Верховна Рада 30 квітня ратифікувала Конвенцію про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України у межах інституційної системи Ради Європи.

Конвенцію було відкрито до підписання 16 грудня 2025 року під час дипломатичної конференції високого рівня в Гаазі. Тоді її підписали 35 держав та Європейський Союз - рекордна кількість підписантів.

Компенсаційна комісія створюється як незалежний міжнародний орган у межах інституційної системи Ради Європи. Вона розглядатиме заяви про відшкодування збитків, втрат і шкоди, завданих міжнародно-протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України, та визначатиме суму компенсації у кожному конкретному випадку.

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: Канада
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9709
  0,0125
 0,03
EUR
 1
 51,6416
  0,0821
 0,16

Курс обміну валют на вчора, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6108  0,07 0,17 44,1742  0,09 0,20
EUR 51,3667  0,09 0,17 52,0321  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9650  0,03 0,06 43,9950  0,02 0,06
EUR 51,5841  0,21 0,41 51,6017  0,21 0,41

