Фінансові новини
- |
- 12.05.26
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна закликає до «аеропортного перемир’я» з РФ за участі Євросоюзу
11:15 12.05.2026 |
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував ЄС допомогти домовитися про взаємну відмову від ударів по аеропортах РФ та України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Цю ідею Сибіга озвучив під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.
За словами міністра, Києву "ймовірно, потрібна нова роль Європи" у мирних переговорах, оскільки дипломатичний процес під егідою США сповільнився, а російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до ширшої угоди про припинення війни.
"Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого "аеропортового перемир'я", - додав він.
За задумом Києва, сторони мали б утриматися від ударів по аеропортах. Очільник українського зовнішньополітичного відомства висловив переконання, що Росія також може бути зацікавлена у такій домовленості, оскільки великі російські аеропорти дедалі частіше стають цілями українських далекобійних атак.
Сибіга припустив, що європейські партнери могли б створити окрему платформу або спеціальну групу для обговорення такого формату перемир'я. За його словами, президент України Володимир Зеленський уже обговорював цю ідею з деякими європейськими лідерами.
Водночас глава МЗС наголосив, що Україна не пропонує Європі замінити США у переговорах.
"Це має бути доповнюючий напрямок - не замість, не альтернативний", - пояснив він, додавши, що Європа має говорити "одним голосом".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Економіка офісного здоров'я: як облаштування спорткуточка впливає на прибутковість бізнесу
У РУБРИЦІ
|Україна закликає до «аеропортного перемир’я» з РФ за участі Євросоюзу
|Угоду з продажу підсанкційного активу вперше скасовано рішенням Верховного Суду
|ЄС готується офіційно долучитися до Спецтрибуналу щодо агресії Росії — Каллас
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Переговори про вступ до ЄС: перший кластер для України — до 30 червня, інші — в липні
|Зеленський: Україна та Норвегія погодили спільний випуск далекобійних артилерійських боєприпасів
Бізнес
|Chrome почав приховано встановлювати великі ШІ-моделі на комп’ютери користувачів — дослідники
|У Google попереджають про наслідки можливого доступу ЄС до пошукових даних компанії
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra — найпотужніший Android-флагман квітня
|Microsoft роз’яснила, чому апдейти Windows 11 виглядають як технічна помилка
|Microsoft поступилася користувачам: оновлення Windows 11 дозволять відкладати назавжди
|Windows 11 виходить за межі 16 ГБ: Microsoft готує перехід до 32 ГБ
|«Безліміт» із лімітом: АМКУ поставив питання мобільним операторам