Україна закликає до «аеропортного перемир’я» з РФ за участі Євросоюзу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував ЄС допомогти домовитися про взаємну відмову від ударів по аеропортах РФ та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.


Цю ідею Сибіга озвучив під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.


За словами міністра, Києву "ймовірно, потрібна нова роль Європи" у мирних переговорах, оскільки дипломатичний процес під егідою США сповільнився, а російський диктатор Володимир Путін не демонструє готовності до ширшої угоди про припинення війни.

"Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого "аеропортового перемир'я", - додав він.

За задумом Києва, сторони мали б утриматися від ударів по аеропортах. Очільник українського зовнішньополітичного відомства висловив переконання, що Росія також може бути зацікавлена у такій домовленості, оскільки великі російські аеропорти дедалі частіше стають цілями українських далекобійних атак.

Сибіга припустив, що європейські партнери могли б створити окрему платформу або спеціальну групу для обговорення такого формату перемир'я. За його словами, президент України Володимир Зеленський уже обговорював цю ідею з деякими європейськими лідерами.

Водночас глава МЗС наголосив, що Україна не пропонує Європі замінити США у переговорах.

"Це має бути доповнюючий напрямок - не замість, не альтернативний", - пояснив він, додавши, що Європа має говорити "одним голосом".
За матеріалами: РБК-Україна
