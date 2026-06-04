У Швеції затримали судно, яке може бути причетне до незаконного вивезення української продукції з ТОТ — за запитом України

Суд у Швеції наклав арешт на судно Caffa, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованих територій. Це перший випадок, коли іноземний суд ухвалив таке рішення на прохання української прокуратури.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, судно Caffa систематично порушувало порядок в'їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України. Для приховування цієї діяльності використовувалася схема з фальшивою реєстрацією - у міжнародних базах судно було позначене під прапором Гвінеї.

Офіс генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Швеції 12 березня. Українська сторона просила провести обшук, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на судно. Шведські правоохоронці провели обшуки та допитали свідків уже за тиждень після отримання запиту, а 4 червня суд офіційно затвердив арешт судна.

Кравченко зазначив, що Україна системно документує факти пограбування росією українських ресурсів, встановлює маршрути та ідентифікує судна-порушники.

«Цей кейс - чіткий сигнал, що жодні маніпуляції з прапорами, маршрутами чи реєстрацією не допоможуть уникнути відповідальності», - наголосив генпрокурор.

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На початку березня судно затримала Берегова охорона Швеції. Шведські правоохоронці підтвердили, що суховантаж ходив під фальшивим прапором і фігурував в українських реєстрах як судно, що перевозило крадене майно.

Тоді ж під варту взяли капітана корабля. Проте згодом його відпустили, оскільки слідство не знайшло прямих доказів того, що він особисто знав про підробку суднових документів.

Шведська влада у квітні вирішила конфіскувати суховантаж Caffa.

Головне управління розвідки Міноборони України вказувало, що Caffa причетне до викрадення зерна з тимчасово окупованої території України. Зокрема, у липні 2025 року судно завантажили зерном у порту окупованого Севастополя, після чого воно розвантажилося в сирійському порту Тартус. 25 листопада 2025 року Україна запровадила санкції проти цього судна.