Фінансові новини
- |
- 06.08.26
- |
- 12:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обмін розвідданими між Вашингтоном і Києвом повернувся до колишніх масштабів
10:17 06.08.2026 |
Обмін розвідданими між Вашингтоном і Києвом суттєво покращився після того, як у березні 2025 року Білий дім тимчасово перекрив доступ до інформації через невдалу зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Що кажуть сенатори про покращення
Сенатор-демократ Марк Уорнер, високопосадовець Комітету з розвідки Сенату, підтвердив покращення співпраці.
"Я не хочу вдаватись у деталі, але вона покращилась. Це разом із дійсно розумною стратегією далекобійних ударів суттєво покращило позицію українців", - сказав Уорнер.
Республіканці Джон Корнін і Роджер Вікер, голова Комітету зі збройних сил Сенату, теж погодились, що обмін розвідданими зріс.
"Схоже на те", - заявив Корнін. "Усі люблять переможців, і схоже, що Україна переламала хід війни".
Сенатор-демократ Тім Кейн зазначив, що бачив докази покращення особисто, порівнюючи свої візити в квітні 2025-го та липні 2026 року.
"Я відчуваю більше впевненості в комунікації", - сказав він.
Як обмін розвідданими вплинув на удари по Росії
За словами Джорджа Барроса, директора з інновацій та розвідки з відкритих джерел Інституту вивчення війни, Трамп минулого року дозволив ділитись розвідданими для українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі - це стало ключовим для створення "належної структури стимулів", яка мала б підштовхнути Москву до перемовин.
"Ці удари стали набагато потужнішими й ефективнішими лише з 2025 року, коли нова адміністрація Трампа дозволила обмін розвідданими, який допоміг українцям отримати кращу інформацію для значно ефективніших ударів", - розповів Баррос.
За його словами, американські системи раннього попередження надсилають сигнал в Україну про вхідні ракетні атаки Росії ще з перших днів війни.
Позиція Білого дому
"Президент хоче, щоб цю війну врегулювали, аби безглузді вбивства припинились. Президент і його команда залишаються відданими продовженню конструктивної ролі у завершенні війни між Росією та Україною, і він зберігає оптимізм щодо того, що ми зрештою досягнемо мирної угоди", - заявили в Білому домі.
ЦРУ та Офіс директора національної розвідки США не відповіли на запит про коментар.
Чому це вигідно й самим США
Колишній посол США в Україні (2003-2006) Джон Гербст, який досі підтримує контакти з українськими посадовцями, зазначив, що Вашингтон також отримує вигоду від розвідданих Києва.
"Немає жодних сумнівів у наступному: Україна має видатну розвідку про Росію", - сказав він.
Зеленський намагався скористатись цим під час перемовин з США щодо Ірану - перед своїм липневим візитом до Овального кабінету він заявив, що Київ надасть Трампу докази того, що Росія допомагає Тегерану.
"Коли спілкуєшся з українськими розвідниками, чуєш впевнені оцінки того, що відбувається в Москві, і не лише в Кремлі", - зазначив Стівен Сестанович, науковий співробітник з питань Росії та Євразії Ради з міжнародних відносин.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Указ президента: Умєров призначений головою СЗР, Клименко — секретарем РНБО
|Україна ніколи не вступить до НАТО, — Залужний
|Зеленський заявив, що Україна втратила близько 50 тисяч військових загиблими
|До ₴460 тис. щомісяця: уряд унормував додаткові виплати для бійців НГУ, Нацполіції та прикордонників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Автономність та батарея нових флагманів Apple iPhone 18 Pro Max
У РУБРИЦІ
|Обмін розвідданими між Вашингтоном і Києвом повернувся до колишніх масштабів
|Антикорупційні органи оголосили Стефанішиній нову підозру — ЦПК
|Пісторіус підтвердив передачу Україні новітніх гаубиць RCH-155
|В Україні розширили права колишніх в'язнів у лавах ЗСУ
|Указ президента: Умєров призначений головою СЗР, Клименко — секретарем РНБО
|Україна ніколи не вступить до НАТО, — Залужний
Бізнес
|Китайські розробники створили батарею для електромобілів із зарядкою до 70% менш ніж за 4 хвилини
|Смартфони на Android можуть здорожчати через нову цінову політику Qualcomm
|Anthropic використала Claude для виявлення раніше невідомих криптографічних атак
|Історичний антирекорд Samsung: мобільний бізнес компанії став збитковим
|У Google Docs з’явилася генерація діаграм і зображень на базі штучного інтелекту
|Авторизацію за новою процедурою пройшли вже 682 інформаційні системи
|Конфлікт навколо FIFA: Європа допускає бойкот ЧС через прихід приватних інвесторів