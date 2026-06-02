США шукатимуть механізми, щоб допомогти Україні оборонятися — Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що США хочуть, щоб Україна могла захищатися від російської агресії і знайдуть спосіб допомогти їй у цьому. Відповідну заяву він зробив журналістам у суботу, 30 травня, на полях Азійського безпекового саміту у Сінгапурі, транслював канал DRM News.

За його словами, нині США змінюють спосіб виробництва всіх типів важливих боєприпасів, щоб американські компанії постачали "значно більше". "Де ми можемо допомогти Україні, ми це робимо. Там, де ми можемо допомогти Європі робити більше, ми це робимо", - сказав Гегсет.

"І мене надихає європейська відданість. Якщо подивитися на обсяги витрачених коштів, Європа активізувалася, а Україна була так само, якщо не більш ефективною в цьому процесі. Тож ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб допомогти їм у цьому", - сказав Гегсет, відповідаючи на питання щодо можливості США виконати прохання України збільшити постачання ракет до ЗРК Patriot.

Водночас міністр зазначив, що США продовжать навчатися на досвіді України на полі бою щодо виробництва дронів. Він зазанчив, що йдеться не про досконалі системі, а про можливість швидкого масштабування, адаптуючись тиждень за тижнем до розвитку нових дронових технологій. "Але ми мусимо робити і те, і інше: мати досконалі системи, які можуть робити тільки США, але водночас компонент замінних, який був ефективним з обох сторін. Але ми навчилися дуже багато чому від України про те, як вони працюють", - додав Гегсет.


Зеленський: Майже щодня на зв'язку з представниками Трампа

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські посадовці перебувають майже щодня на зв'язку з представниками президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та європейськими партнерами. Він повідомив, що провів спеціальну нараду щодо подальших дій України, під час якої "зафіксували, що зараз відбувається з постачанням ППО та загалом з нашими домовленостями". У нараді взяли участь керівник Офісу президента Кирило Буданов, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) та голова української переговорної делегації Рустем Умєров і міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів: антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів, зокрема Drone Deal з Євросоюзом, та підготовка зустрічей в кількох форматах. Готуємось до важливих перемовин - наразі без публічних деталей", - написав Зеленський.
За матеріалами: Deutsche Welle
