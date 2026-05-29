Будапешт не планує військових поставок Україні — Мадяр
12:28 29.05.2026 |
Угорщина не поставлятиме Україні зброю чи бойову техніку, заявив угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр 28 травня на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
"Угорщина знову стане надійним партнером найпотужнішого військово-оборонного альянсу світу. Ми погодилися з генсеком Марком Рютте, що угорські військові виконують відмінну роботу в рамках миротворчої місії НАТО в Косово. Я повідомив йому, що Угорщина не відправлятиме зброю чи бойову техніку на російсько-українську війну", - написав він у Facebook.
Позиція Мадяра щодо України
Одразу після перемоги на виборах Мадяр виступив проти прискореного вступу України в Європейський Союз. За інформацією видання Bloomberg, він також хоче, щоб Україна надала більше прав угорській меншині, перш ніж він схвалить офіційний початок переговорів про приєднання України до ЄС.
Угода щодо прав угорської меншини є також умовою Мадяра для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у червні.
Водночас уряд Мадяра відмовився від блокування 90 мільярдів євро кредиту ЄС для України, хоча й не долучився до внесення коштів. Змінилася й риторика Угорщини щодо війни Росії проти України. "Україна є жертвою і має право на самооборону", - наголошував Мадяр.
