Фінансові новини
- |
- 06.05.26
- |
- 14:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra — найпотужніший Android-флагман квітня
13:05 06.05.2026 |
Бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг найпотужніших флагманських Android-смартфонів за квітень 2026 року.
При складанні топу враховувалися тільки моделі, які пройшли не менше 1000 тестів, а з продуктивності бралися не максимальні показники, а середні.
Що відомо
Знову найкраще показали себе чипи на Snapdragon 8 Elite Gen5 від Qualcomm - дев'ять смартфонів з десяти працюють на цьому процесорі, а єдиним гаджетом, який врятував честь MediaTek, став новий OnePlus Ace 6 Ultra з флагманським Dimensity 9500.
На першому місці топу AnTuTu опинився iQOO 15 Ultra - ґеймерський флагман з потужною системою охолодження, він набрав 4 126 940 балів.
Слідом за ним йде його молодший брат - iQOO 15 з результатом 4 102 621 бал, а третю позицію зайняв ще один ґеймерський флагман з унікальною системою рідинного охолодження AquaCore - Red Magic 11 Pro+ з 4 098 742 балами, він був лідером AnTuTu кілька місяців поспіль, але тепер уступив двом iQOO.
Цікаво, що одразу три бренди потрапили в топ за продуктивністю одразу з двома моделями - iQOO, OnePlus (OnePlus 15T та OnePlus Ace 6 Ultra), Honor (Magic8 та Magic8 Pro).
Топ-10 флагманів AnTuTu у квітні (перекладено за допомогою ChatGPT)
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Місткість, програми та економія води: що важливо в посудомийних машинах
У РУБРИЦІ
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra — найпотужніший Android-флагман квітня
|Microsoft роз’яснила, чому апдейти Windows 11 виглядають як технічна помилка
|Microsoft поступилася користувачам: оновлення Windows 11 дозволять відкладати назавжди
|Windows 11 виходить за межі 16 ГБ: Microsoft готує перехід до 32 ГБ
|«Безліміт» із лімітом: АМКУ поставив питання мобільним операторам
|Міжнародна операція: ліквідовано 9 криптошахрайських хабів, 270+ арештів
Бізнес
|До 50% собівартості iPhone припадатиме на пам’ять через стрибок цін — аналітики
|Крипторинок у стагнації: біткоїн майже на дні, Ethereum відстає — що далі
|Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
|У Києві переглянуть тарифи на паркування: вперше за 5 років і з бонусом для постійних користувачів
|За п’ять років число мільярдерів у світі може різко зрости — оцінка Guardian
|Google запускає еру «гіперкомп’ютерів» — як вони прискорюють ШІ
|Microsoft уперше за пів століття пропонує добровільне звільнення — охопить 7% штату в США