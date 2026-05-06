Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra — найпотужніший Android-флагман квітня

13:05 06.05.2026 |

Новини IT

Бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг найпотужніших флагманських Android-смартфонів за квітень 2026 року.

При складанні топу враховувалися тільки моделі, які пройшли не менше 1000 тестів, а з продуктивності бралися не максимальні показники, а середні.


Що відомо

Знову найкраще показали себе чипи на Snapdragon 8 Elite Gen5 від Qualcomm - дев'ять смартфонів з десяти працюють на цьому процесорі, а єдиним гаджетом, який врятував честь MediaTek, став новий OnePlus Ace 6 Ultra з флагманським Dimensity 9500.

На першому місці топу AnTuTu опинився iQOO 15 Ultra - ґеймерський флагман з потужною системою охолодження, він набрав 4 126 940 балів.

Слідом за ним йде його молодший брат - iQOO 15 з результатом 4 102 621 бал, а третю позицію зайняв ще один ґеймерський флагман з унікальною системою рідинного охолодження AquaCore - Red Magic 11 Pro+ з 4 098 742 балами, він був лідером AnTuTu кілька місяців поспіль, але тепер уступив двом iQOO.

Цікаво, що одразу три бренди потрапили в топ за продуктивністю одразу з двома моделями - iQOO, OnePlus (OnePlus 15T та OnePlus Ace 6 Ultra), Honor (Magic8 та Magic8 Pro).


Топ-10 флагманів AnTuTu у квітні (перекладено за допомогою ChatGPT)

За матеріалами: gagadget.com
 

