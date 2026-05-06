Microsoft роз’яснила, чому апдейти Windows 11 виглядають як технічна помилка

Microsoft пояснила, чому оновлення Windows 11 останнім часом займають набагато більше часу і в деяких випадках можуть потребувати кількох перезавантажень - але компанія каже, що це не привід для занепокоєння.

Windows Latest помітив, що Microsoft опублікувала повідомлення на своїй інформаційній панелі стану випусків Windows із зазначенням:

"З останніми та майбутніми оновленнями Windows протягом наступних кількох місяців обмежена кількість споживчих і корпоративних пристроїв може пережити одне додаткове перезавантаження під час встановлення. Це одноразове перезавантаження відбувається після застосування оновлення сертифіката Secure Boot як частини процесу оновлення Secure Boot".

Отже, це пов'язано зі змінами сертифікатів Secure Boot, про які Microsoft повідомила нас раніше цього року, інформуючи, що вони будуть частиною щомісячних сукупних оновлень для Windows 11 (і Windows 10 для тих, хто має розширену підтримку). Хоча Microsoft зазначає, що постраждалі користувачі Windows 11 повинні очікувати одного додаткового перезавантаження, тобто двох загалом із відповідним оновленням, Windows Latest зауважує, що деякі люди повідомляли про три перезавантаження.

Аналіз: кілька перезавантажень можуть викликати відчуття неминучої катастрофи

Проблема тут у тому, що зазвичай місячне оновлення для Windows 11 потребує лише одного перезавантаження для застосування. З огляду на це, коли ваш ПК перезавантажується втретє під час того, що має бути простим, відносно невеликим оновленням, цілком природно починати боятися, що щось пішло не так і ваша система зійшла з рейок - або, можливо, потрапила в цикл повторного завантаження.

"Коли я встановлював квітневе оновлення Patch Tuesday, мій ПК перезавантажився двічі й витратив на це понад 20 хвилин. В якийсь момент я вже боявся, що моя установка Windows 11 зламана - але виявилося, що це навмисна поведінка," - зізнався Маянк Пармар, головний редактор Windows Latest.

Страшний цикл завантаження - одна з найнеприємніших проблем, з якими можна зіткнутися: ПК застрягає в нескінченних перезавантаженнях, а це означає, що вам доведеться зайти в меню відновлення, щоб спробувати потенційно складні рішення для виправлення ситуації та справжнього виходу на робочий стіл Windows 11.

Що стоїть за незвичною поведінкою оновлень

Так чи інакше, принаймні тепер ви знаєте про таку поведінку - і, можливо, зіткнетеся з нею в травневому оновленні для Windows 11, яке виходить через тиждень. Ці зміни Secure Boot отримали ширше розгортання у квітні й будуть розгорнуті для більшої кількості людей цього місяця. Якщо вам цікаво, чому Secure Boot взагалі потребує уваги, то це тому, що згадані сертифікати були випущені у 2011 році й закінчуються у червні 2026 року - тому їх потрібно оновити новими версіями від 2023 року.

Secure Boot - важлива функція, оскільки вона призначена для того, щоб певне шкідливе програмне забезпечення - наприклад, руткіти - не могло скомпрометувати ваш ПК ще до завантаження операційної системи (і потенційно залишалося повністю поза радаром).

"Оновлені сертифікати є останнім заходом безпеки для усунення вразливості буткіта BlackLotus для UEFI, що відстежується як CVE-2023-24932," - йдеться в офіційній документації Microsoft для ІТ-адміністраторів у блозі Windows IT Pro.

На жаль, як далі зазначає Windows Latest, є деякі користувачі Windows 11, у яких виникають труднощі з отриманням нових сертифікатів через проблеми з прошивкою. Насправді, оскільки це необхідне налаштування для того, щоб Secure Boot продовжував захищати вас, кілька перезавантажень під час наступного оновлення - це, мабуть, хороший знак, оскільки це означає, що новий сертифікат буде встановлено.

Щоб перевірити, чи все пройшло успішно, Microsoft додала до застосунку Windows Security новий індикатор стану: починаючи з квітня 2026 року в розділі "Безпека пристрою → Secure Boot" відображається кольоровий значок - зелений означає, що сертифікати оновлено й жодних дій не потрібно, жовтий сигналізує про апаратне або програмне обмеження, що блокує автоматичне оновлення, а червоний вимагає негайного втручання користувача.