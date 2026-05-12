Угоду з продажу підсанкційного активу вперше скасовано рішенням Верховного Суду

Верховний Суд визнав нікчемною спробу вивести з-під санкцій спеціальний дозвіл на видобування граніту на Коростенському родовищі на Житомирщині, який належав одній із компаній бізнесмена Ігоря Наумця.

Як заявили в Міністерстві юстиції України, відповідне рішення є важливим у контексті подальшого формування судової практики щодо унеможливлення обходу санкції у виді блокування активів, передає Liga.net.

Деталі справи

Власник групи "Юнігран" Наумець потрапив під санкції 12 травня 2023 року.

15 квітня 2024 року його компанія "Коростенський кар'єр" продала свій спецдозвіл компанії "Новел Пром", яка через кілька місяців перепродала його ТОВ "Коростенська видобувна компанія" Сергія Шапрана.

Аналогічним чином позбулися своїх спецдозволів інші компанії Наумця - Малинський каменедробильний завод і Пинязевицький кар'єр. Наразі їхні угоди розглядаються в судах.

У 2025 році ці угоди стали предметом кримінального провадження, яке розслідує Національна поліція.

Зокрема, Національна поліція викрила українського бізнесмена, який разом зі спільниками допоміг громадянину РФ незаконно вивести з-під санкцій стратегічно важливі для економіки держави підприємства, вартість яких складає близько 1 млрд грн.

Кінцевим результатом розгляду зазначеної господарської справи стало стягнення у дохід держави спецдозволу на видобування граніту.

ТОВ "Новел Пром" зобов'язане сплатити в дохід держави 2,1 млн, а Коростенський кар'єр - 1 млн грн (це сума, яку вони отримали за продаж ліцензії, реальна вартість якої перевищувала 32 млн грн).

Що відомо про Наумця

Як повідомлялося, в жовтні 2024 року бізнес в Україні російського бізнесмена Ігоря Наумця вартістю 1 млрд грн, попри дію санкцій Ради національної безпеки й оборони та арешти, перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів та за півтора роки не скористалась механізмом конфіскації.

Ішлося про активи холдингу Наумця "Юнігран". Тоді новим приватним власником цих активів став броварський бізнесмен Сергій Шапран.

Навесні 2023 року РНБО запровадила санкції щодо її власника - російського бізнесмена Ігоря Наумця, а також громадянки Великої Британії Єлєни Калпи, а також ще трьох кіпрських юросіб - Westgrinite Holdings Limited, E.S. Mining Company Limited і Smartdixi Limited.

Діяльність холдингу "Юнігран" потрапила у фокус уваги правоохоронців влітку 2022 року, через що активи холдингу були арештовані, а навесні 2023 року проти його власника, громадянина РФ Ігоря Наумця, були введені санкції РНБО. Перехід активів до інших приватних рук замість конфіскації на користь держави став можливим завдяки тому, що суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк у порушення юрисдикції зняв із них арешт, а прокурор у останній момент відмовився від своєї апеляції на це рішення, а також через відсутність покарання за обхід санкцій в українському законодавстві.