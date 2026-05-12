Фінансові новини
- |
- 12.05.26
- |
- 08:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держстат зафіксував зростання цін на будівельно-монтажні роботи в Україні на 16,2%
08:21 12.05.2026 |
Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні у березні 2026 року зросли на 16,2% порівняно з березнем-2025, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
За даними статвідомства, у березні-2026 до березня-2025 ціни зросли в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві на 15,3% (на 9,2% порівняно з попереднім місяцем), у нежитловому - на 17,3% (9,7%), інженерному - на 16,1% (9,3%).
У січні-березні поточного року до аналогічного періоду минулого ціни на БМР виросли на 9,9%, зокрема, у житловому секторі - на 9,2%, нежитловому - 10,4%, інженерному - 9,7%.
Порівняно з попереднім кварталом, у січні-березні 2026 року ціни на БМР виросли на 6,1%, зокрема, у житловому будівництві - на 5,3%, нежитловому - 6,6%, інженерному - 6,1%.
Держстат також порівняв поточні показники цін з середньорічним показником 2021 року. Так, у першому кварталі 2026 року житловому секторі ціни виросли на 83,6%, у нежитловому - на 84,1%, в інженерному - 78,6%.
Як повідомлялося, у 2025 році ціни на БМР виросли на 5,8% порівняно з попереднім роком, у 2024 році - на 7,9%, у 2023 - на 15,8%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Економіка офісного здоров'я: як облаштування спорткуточка впливає на прибутковість бізнесу
У РУБРИЦІ
|Фінмоніторинг посилює увагу до великих готівкових угод на ринку нерухомості та авто
|Держстат зафіксував зростання цін на будівельно-монтажні роботи в Україні на 16,2%
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Торік виконавчі служби повернули тільки 33% боргів за відкритими провадженнями
|Бензин та дизель дорожчають — зведення цін на АЗС на 11 травня
|Обсяги експорту українських зернових сягнули більш як 31 млн тонн
Бізнес
|Microsoft роз’яснила, чому апдейти Windows 11 виглядають як технічна помилка
|Microsoft поступилася користувачам: оновлення Windows 11 дозволять відкладати назавжди
|Windows 11 виходить за межі 16 ГБ: Microsoft готує перехід до 32 ГБ
|«Безліміт» із лімітом: АМКУ поставив питання мобільним операторам
|Міжнародна операція: ліквідовано 9 криптошахрайських хабів, 270+ арештів
|Україна наростила імпорт уживаних легковиків: лідери серед моделей
|Gemini від Google навчився генерувати PDF, DOCX та документи Google Docs