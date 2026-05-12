Держстат зафіксував зростання цін на будівельно-монтажні роботи в Україні на 16,2%

08:21 12.05.2026 |

Економіка

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні у березні 2026 року зросли на 16,2% порівняно з березнем-2025, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у березні-2026 до березня-2025 ціни зросли в усіх сегментах будівництва: у житловому будівництві на 15,3% (на 9,2% порівняно з попереднім місяцем), у нежитловому - на 17,3% (9,7%), інженерному - на 16,1% (9,3%).

У січні-березні поточного року до аналогічного періоду минулого ціни на БМР виросли на 9,9%, зокрема, у житловому секторі - на 9,2%, нежитловому - 10,4%, інженерному - 9,7%.

Порівняно з попереднім кварталом, у січні-березні 2026 року ціни на БМР виросли на 6,1%, зокрема, у житловому будівництві - на 5,3%, нежитловому - 6,6%, інженерному - 6,1%.

Держстат також порівняв поточні показники цін з середньорічним показником 2021 року. Так, у першому кварталі 2026 року житловому секторі ціни виросли на 83,6%, у нежитловому - на 84,1%, в інженерному - 78,6%.

Як повідомлялося, у 2025 році ціни на БМР виросли на 5,8% порівняно з попереднім роком, у 2024 році - на 7,9%, у 2023 - на 15,8%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

