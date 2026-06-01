Нафта дорожчає на тлі невизначеності щодо мирної угоди між США та Іраном – ЗМІ

Ціни на нафту зросли після падіння до шеститижневого мінімуму на тлі посилення невизначеності щодо перспектив мирної угоди між США та Іраном, яка має передбачати продовження перемир'я та відновлення судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку, повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, США та Іран протягом вихідних обмінювалися повідомленнями, намагаючись узгодити зміни до проєкту угоди, яка мала б продовжити перемир'я та відкрити Ормузьку протоку. Водночас залишається незрозумілим, чи досягають сторони суттєвого прогресу.

Попередній оптимізм щодо можливого укладення домовленості спричинив перше цього року місячне падіння цін на нафту. Водночас Brent залишається більш ніж на чверть вищим від рівня початку війни наприкінці лютого.

Brent торгувався вище $92 за барель після закриття на найнижчому рівні з середини квітня у п'ятницю, тоді як West Texas Intermediate перебував близько $89 за барель.