Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Зарплати в Україні продовжили зростання: +0,5% у квітні

17:49 29.05.2026 |

Економіка

Середня заробітна плата штатних працівників України у квітні зросла на 0,5% порівняно з березнем 2026 року і становила 30,515 тис. грн, повідомили у Державній службі статистики (Держстат).

За даними статвідомства, найвищий рівень середньої зарплати у минулому місяці зафіксовано в Києві - 48,003 тис. грн та Київський області - 30,584 тис. грн, найнижчий у Кіровоградській - 21,199 тис. грн і Чернівецькій - 21,687 тис. грн областях.

У квітні 2026 року найвища оплата праці спостерігалася у сфері інформації та телекомунікацій - 77,861 тис. грн, фінансової та страхової діяльності - 69,446 тис. грн, професійної, наукової та технічної діяльності - 40,358 тис. грн, державному управлінні й обороні - 35,553 тис. грн, у сфері оптової та роздрібної торгівлі - 35,442 тис. грн, у промисловості - 33,341 тис. грн, на підприємствах транспорту, поштової та кур'єрської служб - 29,262 тис. грн, у сфері операцій з нерухомістю - 27,707 тис. грн, у будівництві - 24,094 тис. грн.

При цьому найнижча середня заробітна плата спостерігалася в сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку - 19,855 тис. грн, в освітян - 20,037 тис. грн, у працівників охорони здоров'я і соцдопомоги - 20,868 тис. грн

Згідно з даними статвідомства, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 травня 2026 року становила 3,7 млрд грн (у березні - 3,6 млн грн)

Держстат нагадує, що дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,2680
  0,0027
 0,01
EUR
 1
 51,5545
  0,1182
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9258  0,00 0,00 44,4429  0,02 0,04
EUR 51,2296  0,10 0,19 51,8325  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2700  0,01 0,02 44,3000  0,01 0,02
EUR 51,5834  0,07 0,14 51,6006  0,07 0,13

