На АЗС знизили ціни на дизель — огляд за 29 травня
16:19 29.05.2026
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 79,57 грн/л; бензин марки А-95 - 75,94 грн/л (здешевшав на 3 коп.); бензин марки А-92 - 69,71 грн/л (здорожчав на 5 коп.); дизпальне - 86,05 грн/л (здешевшало на 73 коп.). Середня ціна автогазу становить 46,52 грн/л, що на 6 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,9 грн/л; дизпальне - 85,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,95 грн/л; дизпальне - 80,85 грн/л; автогаз - 44,45 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 88,9 грн/л; автогаз - 47,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,22 грн/л; дизпальне - 81,77 грн/л; автогаз - 44,84 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 79,9 грн/л; дизпальне - 88,9 грн/л; автогаз - 47,9 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 76,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 45,9 грн/л.
