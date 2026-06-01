Фінансові новини
- |
- 01.06.26
- |
- 10:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Будівництво житла в Україні на початку 2026 року скоротилося на 0,1%
08:33 01.06.2026 |
Введення в експлуатацію житла в Україні у січні-березні 2026 року зменшилося на 0,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 2 млн 289,3 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики.
Станом на перший квартал 2026 року Держстат оприлюднив лише загальну площу введених в експлуатацію одноквартирних будинків - 1 млн 180,9 тис. кв. м (51,5% загального обсягу), що на 2,3% більше, ніж у першому кварталі 2025 року.
За даними Держстату, житлова площа квартир у прийнятих в експлуатацію одноквартирних будинках у січні-березні становила 542,7 тис. кв. м.
Загалом за цей період в експлуатацію введено 29,6 тис. квартир, що на 4,3% більше, ніж у першому кварталі минулого року. При цьому 20,8 тис. квартир (70,3% від загальної кількості) введено в багатоквартирних будинках.
За підсумками січня-березня 2026 року найбільше житла введено у Львівській області - 304,6 тис. кв. м (3,5 тис. квартир). Далі йдуть Одеська область - 230,2 тис. кв. м (4,2 тис. квартир), Івано-Франківська - 159,1 тис. кв. м (1,9 тис. квартир), Закарпатська - 107,3 тис. кв. м (1,1 тис. квартир), Тернопільська - 80,2 тис. кв. м (977 квартир).
Дані по Київській області позначено як конфіденційні.
У Києві у січні-березні в експлуатацію введено 289 тис. кв. м житла, або 4,9 тис. квартир.
Як повідомлялося, за підсумками 2025 року введення в експлуатацію житла в Україні зменшилося на 2,1% порівняно з 2024 роком - до 9 млн 552,9 тис. кв. м. При цьому в 2024 році цей показник зріс на 21,1% порівняно з 2023 роком.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає $880 млн від Світового банку на оновлення системи соцзахисту
|Рада Євросоюзу затвердила чергову фінансову допомогу Україні на 2,8 млрд євро
|Україна разом із винищувачами Gripen отримає ракети великої дальності Meteor
|Новий пакет шведської допомоги: Зеленський розкрив деталі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта дорожчає на тлі невизначеності щодо мирної угоди між США та Іраном – ЗМІ
|Будівництво житла в Україні на початку 2026 року скоротилося на 0,1%
|Швеція забезпечить гарантією кредит Світового банку Україні на €236 млн
|Зарплати в Україні продовжили зростання: +0,5% у квітні
|Держстат зафіксував падіння агровиробництва на 3,1% за рік
|Майже 90 млрд грн доходу: фінансові показники зброярів Defence City
Бізнес
|Китай запускає навчальні центри для гуманоїдних роботів перед їх масштабним впровадженням
|IBM у фаворитах: США вливають $2 млрд у квантові технології
|У Gemini з'являться інструменти для редагування фото та відео від CapCut, Adobe та Canva
|Автоконцерн Stellantis визначив ключові бренди без Opel, Citroën і Alfa Romeo
|Кількість ІТ-ФОПів в Україні впала до рекордного мінімуму: що цьому сприяло
|Перед рекордним IPO збитки SpaceX перевищили $37 млрд
|Електромобілі займають 25% світових продажів: у Китаї — 55%, у США — близько 10%