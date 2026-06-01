Будівництво житла в Україні на початку 2026 року скоротилося на 0,1%

08:33 01.06.2026 |

Введення в експлуатацію житла в Україні у січні-березні 2026 року зменшилося на 0,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 2 млн 289,3 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики.

Станом на перший квартал 2026 року Держстат оприлюднив лише загальну площу введених в експлуатацію одноквартирних будинків - 1 млн 180,9 тис. кв. м (51,5% загального обсягу), що на 2,3% більше, ніж у першому кварталі 2025 року.

За даними Держстату, житлова площа квартир у прийнятих в експлуатацію одноквартирних будинках у січні-березні становила 542,7 тис. кв. м.

Загалом за цей період в експлуатацію введено 29,6 тис. квартир, що на 4,3% більше, ніж у першому кварталі минулого року. При цьому 20,8 тис. квартир (70,3% від загальної кількості) введено в багатоквартирних будинках.

За підсумками січня-березня 2026 року найбільше житла введено у Львівській області - 304,6 тис. кв. м (3,5 тис. квартир). Далі йдуть Одеська область - 230,2 тис. кв. м (4,2 тис. квартир), Івано-Франківська - 159,1 тис. кв. м (1,9 тис. квартир), Закарпатська - 107,3 тис. кв. м (1,1 тис. квартир), Тернопільська - 80,2 тис. кв. м (977 квартир).

Дані по Київській області позначено як конфіденційні.

У Києві у січні-березні в експлуатацію введено 289 тис. кв. м житла, або 4,9 тис. квартир.

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року введення в експлуатацію житла в Україні зменшилося на 2,1% порівняно з 2024 роком - до 9 млн 552,9 тис. кв. м. При цьому в 2024 році цей показник зріс на 21,1% порівняно з 2023 роком.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

USD
 1
 44,2680
  0,0027
 0,01
EUR
 1
 51,5545
  0,1182
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9067  0,02 0,04 44,4611  0,02 0,04
EUR 51,1867  0,04 0,08 51,8750  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на 29.05.26, 17:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,2700  0,01 0,02 44,3000  0,01 0,02
EUR 51,5834  0,07 0,14 51,6006  0,07 0,13

