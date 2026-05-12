Фінмоніторинг посилює увагу до великих готівкових угод на ринку нерухомості та авто

08:40 12.05.2026 |

Економіка

Державна служба фінансового моніторингу України починає окремо аналізувати великі операції з готівкою, що використовуються для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів тощо.

Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

"У фокусі - не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента", - говориться у повідомленні.

"Для розуміння масштабу: умовно елітне авто за $100 000 - це понад 4,3 млн грн і близько 1,6 тисячі мінімальних пенсій. Тому, коли такі покупки оплачуються готівкою, питання походження коштів - не формальність, а необхідність", - написав він у Телеграм.

Окремим маркером ризику визначено випадки внесення готівки через різні банківські установи з повторним використанням одних і тих самих документів про доходи. Відомство аналізує повну картину: суми, періодичність, зв'язки між операціями та реальне походження коштів, а не окремі фрагменти транзакцій.

"Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим", - наголосив очільник відомства.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9584
  0,1034
 0,24
EUR
 1
 51,7237
  0,1239
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5378  0,07 0,17 44,0867  0,06 0,13
EUR 51,2774  0,08 0,16 51,9207  0,08 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9400  0,06 0,14 43,9700  0,06 0,14
EUR 51,7964  0,11 0,20 51,8142  0,11 0,20

