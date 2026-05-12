12.05.26
- 08:53
Фінмоніторинг посилює увагу до великих готівкових угод на ринку нерухомості та авто
08:40 12.05.2026 |
Державна служба фінансового моніторингу України починає окремо аналізувати великі операції з готівкою, що використовуються для придбання дорогої нерухомості, елітних автомобілів тощо.
Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
"У фокусі - не побутові покупки і не звичайні заощадження громадян, а великі суми, які використовують для придбання активів високої вартості: дорогої нерухомості, елітних авто та іншого майна преміального сегмента", - говориться у повідомленні.
"Для розуміння масштабу: умовно елітне авто за $100 000 - це понад 4,3 млн грн і близько 1,6 тисячі мінімальних пенсій. Тому, коли такі покупки оплачуються готівкою, питання походження коштів - не формальність, а необхідність", - написав він у Телеграм.
Окремим маркером ризику визначено випадки внесення готівки через різні банківські установи з повторним використанням одних і тих самих документів про доходи. Відомство аналізує повну картину: суми, періодичність, зв'язки між операціями та реальне походження коштів, а не окремі фрагменти транзакцій.
"Готівка сама по собі не є порушенням. Але якщо йдеться про значні суми для придбання дорогого майна, походження цих коштів має бути зрозумілим і підтвердженим", - наголосив очільник відомства.
