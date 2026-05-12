Торік виконавчі служби повернули тільки 33% боргів за відкритими провадженнями

У 2025 році виконавчі служби прийняли до роботи 6,3 млн проваджень, з яких завершити вдалося 3 млн, проте стягнути борги у справах вдалося лише у третини випадків.

Такі дані з посиланням на Єдиний реєстр боржників оприлюднив Опендатабот, передає Укрінформ.

«За рік завершено 3,03 млн виконавчих проваджень, проте реально вдалося стягнути кошти лише у третині випадків. Загалом 29,63 млрд грн боргу вдалося стягнути виконавчим службам торік», - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, у роботу торік державні та приватні виконавці загалом прийняли понад 6,3 млн проваджень на суму 2,32 трлн грн. Половина з них тягнеться з попередніх років. Загалом нових проваджень поменшало на 3% до 2024 року. 4,94 млн проваджень на суму 1,84 трлн грн було передано державним виконавцям. Приватні виконавці отримали 1,36 млн проваджень на суму понад 471 млрд грн.

Щодо стягнень, то у 2025 році вдалося закрити на 16% більше справ, ніж у 2024-му. У середньому виконавці повертають лише 1,5 копійки з кожної гривні боргу. Державні виконавці виконали кожне четверте провадження, тоді як приватні - кожне п'яте. Однак якщо дивитися на суми, то приватні виконавці змогли стягнути 3% від заявлених сум (12,46 млрд грн), тоді як державні - лише 1% (17,17 млрд грн).