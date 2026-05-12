Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Торік виконавчі служби повернули тільки 33% боргів за відкритими провадженнями

16:53 11.05.2026 |

Економіка

У 2025 році виконавчі служби прийняли до роботи 6,3 млн проваджень, з яких завершити вдалося 3 млн, проте стягнути борги у справах вдалося лише у третини випадків.

Такі дані з посиланням на Єдиний реєстр боржників оприлюднив Опендатабот, передає Укрінформ.

«За рік завершено 3,03 млн виконавчих проваджень, проте реально вдалося стягнути кошти лише у третині випадків. Загалом 29,63 млрд грн боргу вдалося стягнути виконавчим службам торік», - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, у роботу торік державні та приватні виконавці загалом прийняли понад 6,3 млн проваджень на суму 2,32 трлн грн. Половина з них тягнеться з попередніх років. Загалом нових проваджень поменшало на 3% до 2024 року. 4,94 млн проваджень на суму 1,84 трлн грн було передано державним виконавцям. Приватні виконавці отримали 1,36 млн проваджень на суму понад 471 млрд грн.

Щодо стягнень, то у 2025 році вдалося закрити на 16% більше справ, ніж у 2024-му. У середньому виконавці повертають лише 1,5 копійки з кожної гривні боргу. Державні виконавці виконали кожне четверте провадження, тоді як приватні - кожне п'яте. Однак якщо дивитися на суми, то приватні виконавці змогли стягнути 3% від заявлених сум (12,46 млрд грн), тоді як державні - лише 1% (17,17 млрд грн).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9584
  0,1034
 0,24
EUR
 1
 51,7237
  0,1239
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5378  0,07 0,17 44,0867  0,06 0,13
EUR 51,2774  0,08 0,16 51,9207  0,08 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9400  0,06 0,14 43,9700  0,06 0,14
EUR 51,7964  0,11 0,20 51,8142  0,11 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес