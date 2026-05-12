Бензин та дизель дорожчають — зведення цін на АЗС на 11 травня

У понеділок, 11 травня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 45 коп. до 73,52 грн/л, на дизельне пальне - на 22 коп. до 87,81 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 77,87 грн/л (здорожчав на 98 коп.); бензин марки А-95 - 73,52 грн/л (здорожчав на 45 коп.); бензин марки А-92 - 67,13 грн/л (здорожчав на 74 коп.); дизпальне - 87,81 грн/л (здешевшав на 22 коп.). Середня ціна автогазу становить 48,38 грн/л, що на 3 коп. дешевше порівняно з попереднім робочим днем - 8 травня.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 71,9 грн/л; дизпальне - 86,9 грн/л; автогаз - 47,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,95 грн/л; дизпальне - 85,85 грн/л; автогаз - 46,95 грн/л.





У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,6 грн/л; дизпальне - 85,94 грн/л; автогаз - 46,92 грн/л.





У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 77,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 49,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 72,9 грн/л; дизпальне - 89,9 грн/л; автогаз - 47,7 грн/л.