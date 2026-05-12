Нові правила для міжнародних відправлень: у Мінфіні відповіли на головні застереження

Запровадження в Україні нової моделі оподаткування міжнародних поштових відправлень (законопроєкти №15112-Д та №12360) не передбачає необхідності особистого контакту покупця з митницею або додаткових часових витрат на кордоні, а отже, затримок із доставкою посилок не буде.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

"Реальність: Процедура отримання посилок для кінцевого споживача залишиться зручною та швидкою, як це і є зараз. Нова система IOSS передбачатиме повну цифровізацію та автоматичний обмін даними між іноземними маркетплейсами, поштовими операторами та митними органами", - зазначили у Мінфіні.

Також не відповідає дійності твердження про те, що отримувачам доведеться самостійно розраховувати податки та заповнювати декларації.

"Реальність: Обов'язок щодо нарахування та сплати ПДВ (20%) покладається на маркетплейс (електронний інтерфейс). Для громадянина процес буде звичним: податок автоматично включатиметься у ціну товару безпосередньо в момент оформлення покупки на платформі", - пояснили в міністерстві.

Фахівці наголосили, що така модель відповідає Директивам Ради ЄС та вже успішно функціонує в країнах Європейського Союзу, де маркетплейси виступають відповідальними агентами за розрахунки з бюджетом

Ще одним міфом у міністерстві назвали те, що нова система буцімто запровадить нове оподаткування на товари для потреб оборони.

"Чинне законодавство звільняє від ПДВ лише безпілотні літальні апарати без озброєння. Законопроєкт №15112-Д розширює цю пільгу - слова «без озброєння» виключаються, тобто від ПДВ звільняються також озброєні БпЛА та їх частини. Це пряме посилення податкової підтримки сектору, а не його послаблення", - ідеться в повідомленні.

У Мінфіні надали роз'яснення і щодо того, як запропоновані норми працюватимуть у випадку, коли комплектуючі і спорядження замовляються військовими особисто.

Законопроєкт, наголосили фахівці, запроваджує спеціальні правила оподаткування виключно для товарів, придбаних через маркетплейси в межах дистанційного продажу. При цьому ПДВ оператори платформи включатимуть у ціну товару ще на етапі покупки - жодних додаткових затримок на митниці для одержувача не виникатиме.

Міфом є твердження і про те, що невдовзі в Україні оподатковуватимуть усі відправлення, включно з подарунками від родичів з-за кордону.

"Реальність: Реформа чітко розмежовує комерційні операції та приватні некомерційні відправлення. Посилки категорії «від громадянина до громадянина» (C2C) вартістю до 45 євро не оподатковуватимуться ПДВ, якщо не мають на меті подальшу реалізацію. Також зберігаються ліміти на товари у несупроводжуваному багажі (особисті речі або товари, які людина переправляє через митний кордон окремо від себе, тобто без особистої присутності поруч із вантажем) - до 150 євро без сплати податків", - заявили в Мінфіні.

За оцінками експертів, потенційні зміни забезпечать надходження до державного бюджету близько 10 млрд грн щороку. Ці кошти в міністерстві вважають "критично важливим ресурсом для фінансування сектору безпеки та оборони в умовах воєнного стану".

Також у Мінфіні відкидають побоювання щодо того, що бізнес не встигне підготуватися до нововведень.

"Реальність: Законодавством передбачено достатній перехідний період. Нові правила набудуть чинності не раніше 1 січня 2027 року", - заявили в міністерстві.

Там уточнили, що рішення про старт системи буде прийнято урядом лише після підтвердження повної готовності ІТ-компонента митних органів та програмного забезпечення маркетплейсів.

Крім того, протягом першого року дії системи за ненавмисні помилки у сплаті ПДВ адміністративна відповідальність не застосовуватиметься.