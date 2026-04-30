Міжнародна операція: ліквідовано 9 криптошахрайських хабів, 270+ арештів

16:46 30.04.2026 |

Новини IT

Міжнародна операція за участю Федерального бюро розслідувань США (ФБР), поліції Дубая та Міністерства громадської безпеки Китаю призвела до ліквідації мережі криптовалютних шахрайських центрів і затримання щонайменше 276 осіб. 

Операцію очолила поліція Дубая під егідою МВС Об'єднаних Арабських Еміратів. У межах заходів затримали 275 осіб у Дубаї та ще одну - у Таїланді. Серед них - підозрювані, яким висунули обвинувачення у Південному окрузі Каліфорнії. Їм інкримінують змову з метою шахрайства та відмивання коштів.

За даними слідства, ліквідовані центри використовували для реалізації схем криптоінвестиційного шахрайства, що завдали американцям збитків на мільйони доларів.


Як працювала схема?

За версією правоохоронців, підозрювані діяли через структури Ko Thet Company, Sanduo Group і Giant Company. Вони керували шахрайськими центрами, де застосовували схему pig-butchering. Механізм передбачає:

  • встановлення довірливих або романтичних відносин із жертвою;
  • переконання інвестувати у криптовалюти через фейкові платформи;
  • демонстрацію фіктивного прибутку;
  • стимулювання додаткових вкладень, зокрема через кредити;
  • привласнення коштів і їх подальше відмивання через крипторахунки.

    • Жертви втрачали контроль над активами після переказу коштів.

    Представники Мін'юсту США заявили, що операція демонструє міжнародну координацію у боротьбі з криптошахрайством.

    «Шахрайство не має кордонів - і правоохоронна діяльність також є глобальною», - заявив помічник генерального прокурора США Тайсен Дюва.

    У ФБР підкреслили, що співпраця з міжнародними партнерами є ключовою для протидії подібним схемам і захисту постраждалих.

    Розслідування розпочали у 2025 році агенти ФБР Сан-Дієго в межах оперативної групи з питань внутрішньої безпеки. Вони встановили зв'язок між кількома компаніями та шахрайськими центрами. Жертв ідентифікували через Центр скарг на інтернет-злочини (IC3). Зафіксовано збитки на мільйони доларів.
    За матеріалами: incrypted.com
    Ключові теги: bitcoin
     

