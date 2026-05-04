Windows 11 виходить за межі 16 ГБ: Microsoft готує перехід до 32 ГБ

08:43 04.05.2026 |

Новини IT

Microsoft нарешті визнала те, що геймери та ентузіасти зрозуміли ще пару років тому: 16 ГБ оперативної пам'яті у 2026 році - це як намагатися запхати вміст квартири у валізу ручної поклажі. Ніби й можна, але закрити важко, а про швидкість пересування годі й мріяти. Компанія оновила свої рекомендації, де прямо вказує на необхідність подвоєння обсягів RAM для тих, хто хоче грати без зайвого головного болю.

Чому 16 ГБ більше не гарантують спокою

Згідно з оновленими документами підтримки, які виявило видання Windows Latest, 16 ГБ офіційно залишаються «базовим рівнем». Проте є нюанс: такий обсяг уже не гарантує стабільної роботи у сучасних сценаріях використання. Проблема не лише у самих іграх, які стають дедалі важчими, а в тому, що сучасний ПК перетворився на заповідник для «ненажерливих» фонових процесів.


Браузери та WebView2 як головні вороги пам'яті

Головний винуватець дефіциту ресурсів - багатозадачність. Більшість користувачів не запускають гру в «стерильних» умовах. Одночасно працюють Discord, Spotify, десяток вкладок у браузері та інструменти для стрімінгу. Левова частка цих додатків базується на двигуні Chromium або використовує технологію WebView2. Кожен такий процес - це окремий «рот», який вимагає свою порцію мегабайтів навіть у фоновому режимі.

Перехід на 32 ГБ оперативної пам'яті корисний, якщо ви використовуєте Discord, браузери або інструменти для потокової передачі даних одночасно з іграми — Microsoft

Прощавайте, мікролаги

Важливо розуміти: перехід на 32 ГБ не додасть вам магічним чином зайвих 50 FPS (кадрів на секунду). Якщо відеокарта не витягує, пам'ять її не врятує. Проте це допоможе позбутися мікрофризів та конфліктів між додатками. Коли системі не вистачає фізичної RAM, вона починає активно використовувати файл підкачки на накопичувачі. А навіть найшвидший NVMe-диск - це повільна «черепаха» порівняно з оперативною пам'яттю DDR5. Саме ці затримки при зверненні до диска ми відчуваємо як дратівливі «заїкання» картинки.


Контекст та наслідки

Цей крок виглядає логічним продовженням стратегії софтверного гіганта. Раніше компанія вже встановила 16 ГБ як мінімальний поріг для пристроїв категорії Copilot+ PC, орієнтованих на роботу зі штучним інтелектом. У 2026 році економія на плашках пам'яті стає дедалі дорожчою для нервової системи користувача, адже Windows 11 продовжує обростати новими інтегрованими сервісами, кожен з яких хоче «відкусити» свій шматочок пирога.

У контексті заліза варто згадати, що не лише пам'ять стає уніфікованим стандартом, а й способи зарядки. Наприклад, USB-C став обов'язковим для ноутбуків у ЄС, що значно спрощує життя користувачам, які втомилися від купи пропрієтарних блоків живлення.
За матеріалами: gagadget.com
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9129
  0,0501
 0,11
EUR
 1
 51,5977
  0,1390
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5605  0,02 0,05 44,1291  0,00 0,01
EUR 51,2386  0,11 0,21 51,8923  0,11 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9400  0,05 0,13 43,9700  0,05 0,13
EUR 51,5152  0,11 0,21 51,5284  0,11 0,22

