Фінансові новини
- |
- 30.04.26
- |
- 09:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Крипторинок у стагнації: біткоїн майже на дні, Ethereum відстає — що далі
08:06 30.04.2026 |
Аналітичні підрозділи Coinbase Institutional та Glassnode опублікували прогноз на II квартал 2026 року, в якому оцінили стан крипторинку як нейтральний. У звіті зазначається, що інвесторам складно формувати впевнені позиції через залежність ринку від макроекономічних факторів і новинного фону.
Базовий макросценарій
У звіті підкреслюється, що макроекономічна ситуація на момент публікації демонструє обережне покращення. Технічні індикатори як крипторинку, так і фондових ринків сигналізують про потенційне відновлення.
Аналітики допускають, що багато криптоактивів перебувають поблизу локального дна і можуть відновитися у другій половині кварталу. Водночас реалізація цього сценарію залежить від геополітики, зокрема можливих домовленостей щодо ситуації на Близькому Сході.
Альтернативні варіанти розвитку
Оптимістичний сценарій передбачає завершення конфлікту в регіоні, зниження цін на нафту та уповільнення інфляції.
У такому разі ризикові активи, включно з криптовалютами, можуть продемонструвати широке відновлення. Додатковим драйвером може стати прогрес у регулюванні галузі, йдеться у звіті.
Песимістичний сценарій включає ескалацію конфлікту, подальше зростання цін на енергоносії та посилення ризиків глобальної рецесії.
Це, на думку авторів, чинитиме тиск на настрої інвесторів і може призвести до падіння крипторинку разом з іншими ризиковими активами.
Що відбувається з біткоїном?
Ончейн-метрики для біткоїна вказують на потенційне відновлення. Індикатор співвідношення нереалізованого прибутку та збитку (NUPL) перебував у зоні «страху» в I кварталі 2026 року, але у квітні почав переходити у фазу «оптимізму».
Аналітики також зазначають:
У звіті наголошується, що ці сигнали формують позитивну технічну базу, однак залишаються залежними від макрофакторів.
Чому Ethereum відстає?
Ситуація з Ethereum оцінюється більш стримано. Актив пережив фазу капітуляції у лютому 2026 року, що свідчить про слабшу динаміку порівняно з біткоїном. На початку квітня метрика NUPL почала переходити у фазу «надії», проте відновлення залишається менш вираженим.
Автори виділяють два можливі пояснення:
При цьому аналітики не роблять остаточного висновку.
Серед позитивних сигналів для Ethereum:
Опитування інвесторів
У межах дослідження, у період з 16 березня по 7 квітня 2026 року було опитано 91 інвестора (29 інституційних і 62 неінституційних), щоб оцінити їхні погляди на крипторинок, ризики та ринкові тренди.
Наприкінці I кварталу 2026 року інвестори різко перейшли до ведмежого, пізньоциклічного сценарію: 82% інституційних і 70% роздрібних учасників вважають ринок ведмежим або таким, що перебуває на пізній стадії спаду (проти 31% і 36% у грудні 2025 року).
Попри це, більшість продовжує вважати біткоїн недооціненим - такої думки дотримуються 75% інституційних і 61% неінституційних інвесторів, тоді як переоціненим його вважають лише 7% і 11% відповідно.
Очікування щодо домінування біткоїна стабілізувалися: 54% інституційних інвесторів прогнозують його збереження на поточному рівні, 25% - зростання, а 21% - зниження.
Ризики
У звіті визначено три ключові ризики:
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
|Крипторинок у стагнації: біткоїн майже на дні, Ethereum відстає — що далі
Бізнес
