Крипторинок у стагнації: біткоїн майже на дні, Ethereum відстає — що далі

Аналітичні підрозділи Coinbase Institutional та Glassnode опублікували прогноз на II квартал 2026 року, в якому оцінили стан крипторинку як нейтральний. У звіті зазначається, що інвесторам складно формувати впевнені позиції через залежність ринку від макроекономічних факторів і новинного фону.

Базовий макросценарій

У звіті підкреслюється, що макроекономічна ситуація на момент публікації демонструє обережне покращення. Технічні індикатори як крипторинку, так і фондових ринків сигналізують про потенційне відновлення.

Аналітики допускають, що багато криптоактивів перебувають поблизу локального дна і можуть відновитися у другій половині кварталу. Водночас реалізація цього сценарію залежить від геополітики, зокрема можливих домовленостей щодо ситуації на Близькому Сході.

Альтернативні варіанти розвитку

Оптимістичний сценарій передбачає завершення конфлікту в регіоні, зниження цін на нафту та уповільнення інфляції.

У такому разі ризикові активи, включно з криптовалютами, можуть продемонструвати широке відновлення. Додатковим драйвером може стати прогрес у регулюванні галузі, йдеться у звіті.

Песимістичний сценарій включає ескалацію конфлікту, подальше зростання цін на енергоносії та посилення ризиків глобальної рецесії.

Це, на думку авторів, чинитиме тиск на настрої інвесторів і може призвести до падіння крипторинку разом з іншими ризиковими активами.

Що відбувається з біткоїном?

Ончейн-метрики для біткоїна вказують на потенційне відновлення. Індикатор співвідношення нереалізованого прибутку та збитку (NUPL) перебував у зоні «страху» в I кварталі 2026 року, але у квітні почав переходити у фазу «оптимізму».

Аналітики також зазначають:

біткоїн перебуває у фазі акумуляції;

відкритий інтерес на ринку деривативів зріс приблизно на 8,6%;

активна пропозиція знизилася приблизно на 37%, що свідчить про вихід спекулятивного капіталу;

довгострокові власники продовжують накопичення активу.

У звіті наголошується, що ці сигнали формують позитивну технічну базу, однак залишаються залежними від макрофакторів.

Чому Ethereum відстає?

Ситуація з Ethereum оцінюється більш стримано. Актив пережив фазу капітуляції у лютому 2026 року, що свідчить про слабшу динаміку порівняно з біткоїном. На початку квітня метрика NUPL почала переходити у фазу «надії», проте відновлення залишається менш вираженим.

Автори виділяють два можливі пояснення:

циклічний фактор - тимчасова ротація капіталу та зниження спекулятивної активності;

структурний зсув - перехід до моделі, де динаміка Ethereum визначається утилітарністю, регуляторною визначеністю та рівнем впровадження.

При цьому аналітики не роблять остаточного висновку.

Серед позитивних сигналів для Ethereum:

зростання пропозиції стейблкоїнів у мережі;

оновлення максимумів у сегменті токенізованих реальних активів (RWA);

випередження токенів другого рівня з жовтня 2025 року;

концентрація вартості на базовому рівні мережі.

Опитування інвесторів

У межах дослідження, у період з 16 березня по 7 квітня 2026 року було опитано 91 інвестора (29 інституційних і 62 неінституційних), щоб оцінити їхні погляди на крипторинок, ризики та ринкові тренди.

Наприкінці I кварталу 2026 року інвестори різко перейшли до ведмежого, пізньоциклічного сценарію: 82% інституційних і 70% роздрібних учасників вважають ринок ведмежим або таким, що перебуває на пізній стадії спаду (проти 31% і 36% у грудні 2025 року).

Попри це, більшість продовжує вважати біткоїн недооціненим - такої думки дотримуються 75% інституційних і 61% неінституційних інвесторів, тоді як переоціненим його вважають лише 7% і 11% відповідно.

Очікування щодо домінування біткоїна стабілізувалися: 54% інституційних інвесторів прогнозують його збереження на поточному рівні, 25% - зростання, а 21% - зниження.

Ризики

У звіті визначено три ключові ризики:

законопроєкт CLARITY у США - його прогрес може стати позитивним фактором для індустрії;

розвиток постквантової криптографії - потенційна загроза безпеці блокчейнів у середньостроковій перспективі;

агентний ШІ - фактор із обмеженим поточним впливом.