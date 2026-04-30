Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Крипторинок у стагнації: біткоїн майже на дні, Ethereum відстає — що далі

08:06 30.04.2026 |

Новини IT

Аналітичні підрозділи Coinbase Institutional та Glassnode опублікували прогноз на II квартал 2026 року, в якому оцінили стан крипторинку як нейтральний. У звіті зазначається, що інвесторам складно формувати впевнені позиції через залежність ринку від макроекономічних факторів і новинного фону.


Базовий макросценарій

У звіті підкреслюється, що макроекономічна ситуація на момент публікації демонструє обережне покращення. Технічні індикатори як крипторинку, так і фондових ринків сигналізують про потенційне відновлення.

Аналітики допускають, що багато криптоактивів перебувають поблизу локального дна і можуть відновитися у другій половині кварталу. Водночас реалізація цього сценарію залежить від геополітики, зокрема можливих домовленостей щодо ситуації на Близькому Сході.


Альтернативні варіанти розвитку

Оптимістичний сценарій передбачає завершення конфлікту в регіоні, зниження цін на нафту та уповільнення інфляції.

У такому разі ризикові активи, включно з криптовалютами, можуть продемонструвати широке відновлення. Додатковим драйвером може стати прогрес у регулюванні галузі, йдеться у звіті.

Песимістичний сценарій включає ескалацію конфлікту, подальше зростання цін на енергоносії та посилення ризиків глобальної рецесії.

Це, на думку авторів, чинитиме тиск на настрої інвесторів і може призвести до падіння крипторинку разом з іншими ризиковими активами.


Що відбувається з біткоїном?

Ончейн-метрики для біткоїна вказують на потенційне відновлення. Індикатор співвідношення нереалізованого прибутку та збитку (NUPL) перебував у зоні «страху» в I кварталі 2026 року, але у квітні почав переходити у фазу «оптимізму».

Аналітики також зазначають:

  • біткоїн перебуває у фазі акумуляції;
  • відкритий інтерес на ринку деривативів зріс приблизно на 8,6%;
  • активна пропозиція знизилася приблизно на 37%, що свідчить про вихід спекулятивного капіталу;
  • довгострокові власники продовжують накопичення активу.

    • У звіті наголошується, що ці сигнали формують позитивну технічну базу, однак залишаються залежними від макрофакторів.

    Чому Ethereum відстає?

    Ситуація з Ethereum оцінюється більш стримано. Актив пережив фазу капітуляції у лютому 2026 року, що свідчить про слабшу динаміку порівняно з біткоїном. На початку квітня метрика NUPL почала переходити у фазу «надії», проте відновлення залишається менш вираженим.

    Автори виділяють два можливі пояснення:

  • циклічний фактор - тимчасова ротація капіталу та зниження спекулятивної активності;
  • структурний зсув - перехід до моделі, де динаміка Ethereum визначається утилітарністю, регуляторною визначеністю та рівнем впровадження.

    • При цьому аналітики не роблять остаточного висновку.

    Серед позитивних сигналів для Ethereum:

  • зростання пропозиції стейблкоїнів у мережі;
  • оновлення максимумів у сегменті токенізованих реальних активів (RWA);
  • випередження токенів другого рівня з жовтня 2025 року;
  • концентрація вартості на базовому рівні мережі.
    Опитування інвесторів

    У межах дослідження, у період з 16 березня по 7 квітня 2026 року було опитано 91 інвестора (29 інституційних і 62 неінституційних), щоб оцінити їхні погляди на крипторинок, ризики та ринкові тренди.

    Наприкінці I кварталу 2026 року інвестори різко перейшли до ведмежого, пізньоциклічного сценарію: 82% інституційних і 70% роздрібних учасників вважають ринок ведмежим або таким, що перебуває на пізній стадії спаду (проти 31% і 36% у грудні 2025 року).

    Попри це, більшість продовжує вважати біткоїн недооціненим - такої думки дотримуються 75% інституційних і 61% неінституційних інвесторів, тоді як переоціненим його вважають лише 7% і 11% відповідно.

    Очікування щодо домінування біткоїна стабілізувалися: 54% інституційних інвесторів прогнозують його збереження на поточному рівні, 25% - зростання, а 21% - зниження.


    Ризики

    У звіті визначено три ключові ризики:

  • законопроєкт CLARITY у США - його прогрес може стати позитивним фактором для індустрії;
  • розвиток постквантової криптографії - потенційна загроза безпеці блокчейнів у середньостроковій перспективі;
  • агентний ШІ - фактор із обмеженим поточним впливом.
    За матеріалами: incrypted.com
    Ключові теги: bitcoin
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,0820
    		  0,0085
    		 0,02
    EUR
    		 1
    		 51,5803
    		  0,0804
    		 0,16

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:29
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,6627  0,01 0,03 44,2436  0,04 0,08
    EUR 51,2314  0,01 0,02 51,8227  0,07 0,14

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,0600  0,00 0,00 44,0900  0,00 0,00
    EUR 51,5017  0,02 0,04 51,5191  0,02 0,04

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес