Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Google показала TPU восьмого покоління з різким стрибком ефективності та обсягу памʼяті

09:41 23.04.2026 |

Новини IT

Щойно на конференції Google Cloud Next '26 у Лас-Вегасі Google представила восьме покоління власних процесорів - Tensor Processing Units. Обидва чіпи розроблені у партнерстві з Google DeepMind і будуть загальнодоступні пізніше цього року як частина платформи AI Hypercomputer.

На відміну від попередніх поколінь, TPU 8 уперше розділений на два спеціалізовані чіпи з принципово різними архітектурами: TPU 8t для тренування моделей і TPU 8i для інференсу. TPU 8t (кодова назва Sunfish, розроблений разом із Broadcom) орієнтований на тренування великих моделей. Він масштабується до 9 600 чіпів у єдиному суперподі з 2 петабайтами спільної високопропускної пам'яті та досягає 121 ексафлопа продуктивності у форматі FP4.

Нова архітектура міжчіпових з'єднань дозволяє Google за допомогою фреймворків JAX і Pathways масштабуватись до понад мільйона TPU в одному тренувальному кластері. Показник продуктивності на ват зріс удвічі порівняно з попереднім поколінням Ironwood. Окрема інновація - TPUDirect RDMA, що забезпечує пряму передачу даних між пам'яттю та мережевими картами в обхід CPU, суттєво знижуючи затримки.

TPU 8i (кодова назва Zebrafish, розроблений разом із MediaTek) оптимізований для інференсу та агентних навантажень. Він масштабується до 1 152 чіпів у єдиному поді, досягає 11,6 ексафлопа продуктивності FP8 і містить утричі більше вбудованої пам'яті SRAM порівняно з попередньою версією - для зберігання великих KV-кешів безпосередньо на кристалі.

За даними Google, TPU 8i забезпечує на 80% кращу продуктивність на долар порівняно з Ironwood, що робить його придатним для одночасного запуску мільйонів агентів у промисловому масштабі. Обидва чіпи використовують Axion ARM-процесор як хост і підтримують рідинне охолодження.

Паралельно Google анонсувала мережеву інновацію Virgo Network - нову архітектуру для дата-центрів, що забезпечує до 47 петабіт за секунду пропускної здатності та здатна об'єднувати понад 134 000 чіпів TPU 8t в єдину тренувальну інфраструктуру. Нова система зберігання Managed Lustre тепер забезпечує 10 ТБ/с пропускної здатності для TPU 8t через RDMA.

Варто зазначити, що Google веде активну боротьбу за ринок ШІ-прискорювачів із NVIDIA. За даними аналітиків, Anthropic вже підписала угоду на використання до мільйона TPU від Google, а Meta уклала багаторічний багатомільярдний контракт на доступ до хмарної TPU-інфраструктури Google Cloud. Як ми писали раніше, саме на TPU навчається Gemini 3.1 Pro - модель, яка у лютому 2026 року посіла перше місце у 12 бенчмарках серед конкурентів.
За матеріалами: itc.ua
Ключові теги: Google
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9412
  0,0539
 0,12
EUR
 1
 51,3804
  0,1170
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5627  0,05 0,11 44,1335  0,07 0,15
EUR 51,1985  0,19 0,36 51,8712  0,20 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9350  0,03 0,06 43,9650  0,03 0,06
EUR 51,4303  0,13 0,25 51,4434  0,13 0,26

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес