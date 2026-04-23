Google показала TPU восьмого покоління з різким стрибком ефективності та обсягу памʼяті

Щойно на конференції Google Cloud Next '26 у Лас-Вегасі Google
представила восьме покоління власних процесорів - Tensor Processing
Units. Обидва чіпи розроблені у партнерстві з Google DeepMind і будуть
загальнодоступні пізніше цього року як частина платформи AI
Hypercomputer.
На відміну від попередніх поколінь, TPU 8 уперше розділений на два
спеціалізовані чіпи з принципово різними архітектурами: TPU 8t для
тренування моделей і TPU 8i для інференсу. TPU 8t (кодова назва Sunfish,
розроблений разом із Broadcom) орієнтований на тренування великих моделей.
Він масштабується до 9 600 чіпів у єдиному суперподі з 2 петабайтами
спільної високопропускної пам'яті та досягає 121 ексафлопа
продуктивності у форматі FP4.
Нова архітектура міжчіпових з'єднань дозволяє Google за допомогою
фреймворків JAX і Pathways масштабуватись до понад мільйона TPU в одному
тренувальному кластері. Показник продуктивності на ват зріс удвічі
порівняно з попереднім поколінням Ironwood. Окрема інновація - TPUDirect
RDMA, що забезпечує пряму передачу даних між пам'яттю та мережевими
картами в обхід CPU, суттєво знижуючи затримки.
TPU 8i (кодова назва Zebrafish, розроблений разом із MediaTek)
оптимізований для інференсу та агентних навантажень. Він масштабується
до 1 152 чіпів у єдиному поді, досягає 11,6 ексафлопа продуктивності FP8
і містить утричі більше вбудованої пам'яті SRAM порівняно з попередньою
версією - для зберігання великих KV-кешів безпосередньо на кристалі.
За даними Google, TPU 8i забезпечує на 80% кращу продуктивність на
долар порівняно з Ironwood, що робить його придатним для одночасного
запуску мільйонів агентів у промисловому масштабі. Обидва чіпи
використовують Axion ARM-процесор як хост і підтримують рідинне
охолодження.
Паралельно Google анонсувала мережеву інновацію Virgo Network - нову архітектуру для дата-центрів, що забезпечує до 47 петабіт за секунду пропускної здатності
та здатна об'єднувати понад 134 000 чіпів TPU 8t в єдину тренувальну
інфраструктуру. Нова система зберігання Managed Lustre тепер забезпечує
10 ТБ/с пропускної здатності для TPU 8t через RDMA.
Варто зазначити, що Google веде активну боротьбу за ринок
ШІ-прискорювачів із NVIDIA. За даними аналітиків, Anthropic вже
підписала угоду на використання до мільйона TPU від Google, а Meta
уклала багаторічний багатомільярдний контракт на доступ до хмарної
TPU-інфраструктури Google Cloud. Як ми писали раніше, саме на TPU
навчається Gemini 3.1 Pro - модель, яка у лютому 2026 року посіла перше
місце у 12 бенчмарках серед конкурентів.