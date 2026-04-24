Microsoft уперше за пів століття пропонує добровільне звільнення — охопить 7% штату в США

09:05 24.04.2026 |

Бізнес, Новини IT

Microsoft оголосила про першу в своїй 51-річній історії програму добровільного дострокового виходу на пенсію для американських співробітників. Про це стало відомо з внутрішнього меморандуму, підписаного виконавчим віцепрезидентом і директором з персоналу Емі Коулман.

Право на участь мають американські співробітники на рівні старшого директора і нижче, у яких сума віку та кількості років у компанії дорівнює 70 або більше. Це так зване "Правило 70": якщо співробітнику 52 роки і він пропрацював у Microsoft 18 років - він підпадає під програму. Ті, хто має плани стимулювання продажів, участі не беруть.

Під критерії підпадає близько 7% американської робочої сили компанії. При загальній чисельності близько 125 тис. співробітників у США це орієнтовно 8 750 осіб. Детальні умови пакету - фінансова виплата й продовжена медична страховка - стануть відомі 23 квітня 23 квітня лише 7 травня. Після цього у співробітників буде 30 днів на ухвалення рішення. Обмежень на подальше працевлаштування після виходу програма не передбачає.

Паралельно Microsoft змінює систему компенсацій. Відтепер менеджери не зобов'язані прив'язувати акції до грошових бонусів - ці два інструменти розділяються. Мета полягає в тому, щоб дати менеджерам більше гнучкості для заохочення справді результативних співробітників. Також спрощується процес щорічного перегляду: замість дев'яти варіантів виплат залишається п'ять.

Програма пов'язана з реструктуризацією витрат на тлі масштабних інвестицій Microsoft у штучний інтелект. Компанія активно нарощує інфраструктуру для моделей ШІ, що потребує перерозподілу ресурсів. Добровільне звільнення дозволяє скоротити чисельність без публічних масових звільнень - менш болючий спосіб управління штатом.

Для порівняння: у 2025 році Microsoft провела скорочення 10 тис. співробітників - близько 5% від загальної кількості на той момент. Нинішня програма за масштабом менша, але формально виглядає м'якіше: нікого не звільняють примусово.

Фінансовий директор Емі Худ, за очікуваннями, прокоментує програму на найближчому дзвінку з інвесторами наступного тижня.
За матеріалами: itc.ua
Ключові теги: Microsoft
 

