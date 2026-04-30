До 50% собівартості iPhone припадатиме на пам’ять через стрибок цін — аналітики

Ринок пам'яті увійшов у фазу різкого подорожчання, і це вже напряму б'є по собівартості смартфонів. За новими оцінками, у 2027 році компоненти пам'яті можуть займати до 45% вартості виробництва одного iPhone. Ще кілька років тому це були лічені відсотки.

Головна причина такого стану речей полягає у вибуховому попиті на пам'ять DRAM і NAND з боку компаній, що працюють зі штучним інтелектом, зокрема OpenAI. З осені минулого року ціни на пам'ять швидко ростуть, і ринок ще не досяг піка.

Для розуміння масштабу: у 2024 році оперативна пам'ять і флешпам'ять займали лише 7% собівартості моделей iPhone 15 Pro Max та iPhone 16 Pro Max. Тоді Apple платила приблизно $17 за 8 ГБ LPDDR5X RAM і $22 за 256 ГБ NAND-пам'яті.

У випадку iPhone 17 Pro частка витрат на пам'ять уже зросла приблизно до 10% від загальної собівартості. Ефект від здорожчання виглядає незначним через попереднє контрактування постачання. Але далі цифри виглядають значно жорсткіше.

Якщо прогноз аналітиків підтвердиться, витрати на пам'ять для одного iPhone зростуть із менш ніж $40 у 2024 році до понад $250 у 2027-му. Це фактично підвищення більш ніж на 350%.

Проблема полягає в тому, що швидко наростити обсяги для задоволення всього попиту проблематично. Виробники пам'яті продають усе, що можуть виготовити. Тому переговорна позиція Apple слабшає - знижки вибити складніше, ніж раніше. Отже, тепер компанія має два варіанти: або перекласти витрати на покупців, або частково взяти удар на себе коштом зменшення маржі.

Остаточне рішення стане зрозумілим ближче до запуску наступних поколінь iPhone, зокрема серії, яку очікують восени разом із новим циклом оновлень.

Фактично ринок пам'яті стає новим вузьким місцем для всієї індустрії. Якщо попит з боку ШІ не сповільниться, смартфони неминуче дорожчатимуть - і Apple тут не виняток.