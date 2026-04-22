Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу

Україна відремонтувала пошкоджену ділянку нафтопроводу "Дружба", заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 квітня.

"Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була  пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування", - написав Зеленський у соцмережах.

Водночас він наголосив, що гарантій того, що Росія знову його не пошкодить, немає. "Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання", - зазначив Зеленський. 


Київ очікує на кредит у 90 млрд євро від ЄС

Український президент наголосив, що відновлення "Дружби" Київ пов'язує з розблокуванням Європейським Союзом кредиту у 90 млрд євро для потреб України.

"Ми пов'язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською Радою. Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України - ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що європейським партнерам варто продовжувати системний санкційний тиск на Росію за війну проти України та роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу. 

Нагадаємо, рішення виділити Україні кредит у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки за рахунок запозичень на вільних ринках під гарантії бюджету блоку ЄС ухвалив на саміті у грудні минулого року. Тоді Угорщина, Словаччина та Чехія висловилися проти участі в кредиті, проте підтримали саме рішення.

Утім, Угорщина заблокувала рішення щодо кредиту на фінальному етапі у квітні - уряд Віктора Орбана вимагав відновлення транзиту російської нафти пошкодженим внаслідок російських обстрілів трубопроводом "Дружба". 12 квітня на виборах в Угорщині партія Орбана зазнала поразки, а переможець виборів - лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр - дав зрозуміти, що не має наміру блокувати виділення кредиту, але закликав Зеленського відновити роботу "Дружби".
За матеріалами: Deutsche Welle
