- 12.05.26
- 08:52
Обсяги експорту українських зернових сягнули більш як 31 млн тонн
15:19 11.05.2026 |
Україна з початку 2025/2026 маркетингового року (МР), станом на 11 травня, експортувала понад 31,14 млн тонн зернових та зернобобових культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.
Зазначається, що з початку поточного маркетингового року Україна експортувала 11,61 млн т пшениці (торік - 14,49 млн т), ячменю - 1,46 млн т (торік - 2,29 млн т), кукурудзи - 17,62 млн т (торік - 19,8 млн т).
Також було експортовано 0,2 тис. т жита, тоді як торік цей показник становив 10,8 тис. т.
Крім того, Україна поставила за кордон 55,1 тис. т борошна (проти 62,3 тис. т за аналогічний період попереднього МР).
