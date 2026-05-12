Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Обсяги експорту українських зернових сягнули більш як 31 млн тонн

15:19 11.05.2026 |

Новини АПК

Україна з початку 2025/2026 маркетингового року (МР), станом на 11 травня, експортувала понад 31,14 млн тонн зернових та зернобобових культур.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства з посиланням на дані Державної митної служби.

Зазначається, що з початку поточного маркетингового року Україна експортувала 11,61 млн т пшениці (торік - 14,49 млн т), ячменю - 1,46 млн т (торік - 2,29 млн т), кукурудзи - 17,62 млн т (торік - 19,8 млн т).

Також було експортовано 0,2 тис. т жита, тоді як торік цей показник становив 10,8 тис. т.

Крім того, Україна поставила за кордон 55,1 тис. т борошна (проти 62,3 тис. т за аналогічний період попереднього МР).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9584
  0,1034
 0,24
EUR
 1
 51,7237
  0,1239
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5378  0,07 0,17 44,0867  0,06 0,13
EUR 51,2774  0,08 0,16 51,9207  0,08 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9400  0,06 0,14 43,9700  0,06 0,14
EUR 51,7964  0,11 0,20 51,8142  0,11 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес