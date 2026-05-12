Оренда житла в одному з районів Києва подорожчала аномальними темпами

10:23 12.05.2026

Економіка, Україна

Оренда житла в одному з районів Києва подорожчала аномальними темпамиУ квітні в Києві в середньому на 5% зросли ціни на оренду квартир порівняно з березнем 2026-го. Проте в одному районі зафіксоване аномальне зростання вартості житла. Про це свідчать дані аналітики маркетплейсу перевіреної нерухомості DIM.RIA.

За останній місяць середня орендна ставка в столиці досягла показника 23 000 грн на місяць. Найдешевше винайняти житло в Деснянському, Дніпровському та Святошинському районах - 10 000 та 13 000 грн.

Найдорожча оренда - в Печерському районі. До того ж, за даними дослідження, за місяць тут ставка зросла на 38% порівняно з березнем - до 31 000 грн.

Водночас рієлтори вважають таке зростання "дуже умовним". "Маркетплейс, швидше за все, зафіксував ціни, які виставляють орендодавці. Реальні угоди можуть бути за нижчими ставками", - пояснює очільниця Київського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Оксани Ковтун.

За її словами, ціни на Печерську справді зростають, проте не такими шаленими темпами. "Дорожчає передовсім житло у новобудовах і з хорошим ремонтом, а також з генераторами, паркінгами. Старий фонд не зростає в ціні, тут попит не змінився", - наголошує Ковтун.

Загалом, у квітні в Україні найдорожчі середні ціни на оренду утримує Закарпатська область: тут за однокімнатну квартиру потрібно віддати 23 400 грн за місяць. Третє місце після Ужгорода та Києва посідає Львів - із середньою орендною ставкою 18 000 грн.

Найдешевше житло для оренди у Сумській області: однокімнатна квартира в середньому коштує 5 500 грн за місяць.


Загалом інтерес до оренди у квітні падав у порівнянні з березнем, особливо динамічно у деяких наближених до фронту об

ластях. Найбільше падіння попиту зафіксоване у Херсонській (-55%), Чернігівській (-43%), Запорізькій (-25%), Кіровоградській (-24%) та Волинській (-21%) областях.

Зростання інтересу до оренди відбулось у Закарпатській (+30%) та Львівській (+22%) областях, а також у Києві (+3%). Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів - у Харківській області: у середньому на одне оголошення припадає 12 орендарів. У Києві - три орендарі на одне оголошення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9584
  0,1034
 0,24
EUR
 1
 51,7237
  0,1239
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 09:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6108  0,07 0,17 44,1742  0,09 0,20
EUR 51,3667  0,09 0,17 52,0321  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9600  0,02 0,05 43,9900  0,02 0,05
EUR 51,6486  0,15 0,29 51,6706  0,14 0,28

