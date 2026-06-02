За місяць 1 000 родин ВПО з ТОТ отримали власне житло

10:14 01.06.2026 |

Економіка

Менше, ніж за місяць тисяча родин придбала житло за новим компонентом програми "єВідновлення" для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Під час Години запитань до уряду у Верховній Раді України він зазначив, що новий механізм "Житло для ВПО з ТОТ" запрацював на початку травня. На першому етапі він орієнтований на ветеранів та військовослужбовців, які втратили доступ до свого житла на тимчасово окупованих територіях та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

"На його реалізацію держава спрямувала 6.6 млрд грн. Це дозволить забезпечити житлом майже 3 300 родин", - зазначив Кулеба.

За його словами, перші результати показують високий запит людей на цю підтримку. Якщо за перші два тижні роботи нового механізму житлові ваучери реалізували понад 300 родин, то на кінець травня нове житло придбали вже майже тисяча сімей.

Загалом від початку роботи програми "єВідновлення" компенсації за пошкоджене або знищене житло отримали майже 200 тисяч українських родин.

Наразі продовжується робота над залученням додаткового фінансування програми.

За матеріалами: Економічна правда
 

