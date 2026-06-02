Мінекономіки спростило умови звільнення від мита на експорт сої та ріпаку
10:33 01.06.2026 |
Кабінет міністрів вдосконалив механізм підтвердження права сільськогосподарських товаровиробників та кооперативів на звільнення від сплати експортного мита власно вирощених сої та ріпаку та прибрав необхідність отримувати висновки Торгово-промислової палати, тепер достатньо тільки Державного аграрного реєстру (ДАР).
"Ми вдосконалюємо механізм, який дозволить агровиробникам та кооперативам швидше, без зайвого адміністративного навантаження реалізовувати своє право на звільнення від експортного мита при поставках сої та ріпаку за кордон. Максимальна автоматизація процесу через ДАР мінімізує бюрократію та зробить процедуру більш зручною для бізнесу", - наводяться у релізі слова заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького.
Зазначається, що новий порядок верифікації сільгоспвиробників і кооперативів здійснюватиметься автоматично через ДАР.
Як повідомлялось, 16 липня 2025 року Верховна Рада підтримала запровадження 10%-го експортного мита на сою та ріпак, але надала звільнення від нього у межах обсягів цих власно вирощених культур у поточному маркетинговому році (МР), а також залишків урожаю попереднього МР - з 2026/2027 МР.
Відсутність підзаконних нормативних актів призвела до різкого зменшення експорту цих культур восени минулого року, але пізніше ситуація була значною мірою врегульована. Галузеві асоціації вимагали скасувати експорте мито і прогнозували скорочення посівних площ під цими культурами.
