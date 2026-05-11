Зеленський: Україна та Норвегія погодили спільний випуск далекобійних артилерійських боєприпасів

Україна та Норвегія домовилися розпочати спільне виробництво далекобійних 155-мм артилерійських снарядів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 травня.

"Зараз у нас є нова та сильна домовленість з Норвегією: розпочнемо спільне виробництво довгого 155-го - саме таких снарядів, які потрібні", - заявив Зеленський.

За словами Президента, українські військові "фактично в усіх бойових бригадах" говорять про потребу у далекобійній артилерії та снарядах до неї.

"Наші воїни на фронті, фактично в усіх бойових бригадах говорять про довгий калібр артилерії - далекобійні артилерійські снаряди. Кіл-зони збільшуються, використання дронів усіх типів - пріоритет. Але самі воїни кажуть: артилерія потрібна. І саме далекобійна артилерія", - зазначив він.

Президент також подякував Норвегії "за такий необхідний крок". Інших деталей щодо майбутнього виробництва він не навів.

Також Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом щодо координації позицій перед дипломатичними зустрічами, які мають відбутися найближчим часом.

Окремо він заявив про продовження роботи з партнерами у сфері ППО та безпекових питань, зокрема зі США.

За матеріалами: mezha.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8550
  0,0517
 0,12
EUR
 1
 51,5998
  0,0565
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5378  0,07 0,17 44,0867  0,06 0,13
EUR 51,2774  0,08 0,16 51,9207  0,08 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8900  0,01 0,02 43,9200  0,01 0,02
EUR 51,6848  0,01 0,01 51,7070  0,00 0,00

