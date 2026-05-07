Chrome почав приховано встановлювати великі ШІ-моделі на комп’ютери користувачів — дослідники

Браузер Google Chrome почав автоматично завантажувати локальну
ШІ-модель розміром у 4 ГБ на пристрої користувачів для роботи Gemini
Nano. Про це пише Neowin із посиланням на звіт дослідника Александра Ханффа в The Privacy Guy.
Йдеться про файл під назвою weights.bin розміром близько 4 ГБ, який
зберігається у теці OptGuideOnDeviceModel на пристроях користувачів, що
відповідають певним системним вимогам - без дозволу, попередження і
можливості відмовитись. Наразі приховане завантаження спостерігається на
Windows i macOS.
Щобільше, якщо файл видалити, Chrome може завантажити його повторно без
сповіщення. Щоб запобігти повторному завантаженню, доведеться вимкнути
відповідну функцію вручну через chrome://flags або за допомогою
корпоративних політик.
Під час тестування Ханффа Chrome знадобилось лише 14 хвилин, щоб
створити папку OptGuideOnDeviceModel і завантажити туди модель без
участі користувача. Дослідник каже, що в цій поведінці можна побачити
низку так званих "темних патернів":
примусове впровадження функцій без явної згоди користувача;
складність видалення у порівнянні зі встановленням;
попереднє розгортання можливостей, які користувач не запитував;
неочевидні або замасковані назви (OptGuideOnDeviceModel замість GeminiNanoLLM);
реєстрація без участі користувача;
відсутність зрозумілої документації для звичайних користувачів;
автоматичне повторне встановлення після видалення;
ігнорування майбутніх налаштувань згоди;
поширення через стабільний канал оновлень.
Останній випуск Chrome, версія 147, тепер містить кнопку AI Mode в
адресному рядку, однак надсилає запити до хмарних сервісів. Локальна
модель при цьому використовується для команд, на кшталт "Help me write".
Ханфф зазначає, що практика Chrome може бути незаконною в деяких
юрисдикціях. До прикладу, Директива ePrivacy, стаття 5(3), у ЄС
забороняє зберігати дані на пристрої користувача без попередньої згоди, а
положення Загального регламенту про захист даних, статті 5 (1) і 25,
вимагають прозорості та захисту даних за замовчуванням.
З огляду на масштаб Chrome, "кліматична ціна" одного такого розгортання
моделі, як вважає дослідник, сягає від 6 тисяч до 60 тисяч тонн
CO₂-еквіваленту, залежно від кількості пристроїв, на які надсилається це
оновлення. При цьому, модель може непомітно вичерпати пакет даних у
користувачів з обмеженим інтернет-трафіком або мобільним інтернетом.
Щоб уникнути проблем, Ханфф рекомендує Google отримати згоду власників
пристроїв перед початком завантаження, надати їм простий спосіб
видалення моделі та не перевстановлювати її автоматично після видалення.