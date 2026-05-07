Chrome почав приховано встановлювати великі ШІ-моделі на комп’ютери користувачів — дослідники

Браузер Google Chrome почав автоматично завантажувати локальну ШІ-модель розміром у 4 ГБ на пристрої користувачів для роботи Gemini Nano. Про це пише Neowin із посиланням на звіт дослідника Александра Ханффа в The Privacy Guy.

Йдеться про файл під назвою weights.bin розміром близько 4 ГБ, який зберігається у теці OptGuideOnDeviceModel на пристроях користувачів, що відповідають певним системним вимогам - без дозволу, попередження і можливості відмовитись. Наразі приховане завантаження спостерігається на Windows i macOS.

Щобільше, якщо файл видалити, Chrome може завантажити його повторно без сповіщення. Щоб запобігти повторному завантаженню, доведеться вимкнути відповідну функцію вручну через chrome://flags або за допомогою корпоративних політик.

Під час тестування Ханффа Chrome знадобилось лише 14 хвилин, щоб створити папку OptGuideOnDeviceModel і завантажити туди модель без участі користувача. Дослідник каже, що в цій поведінці можна побачити низку так званих "темних патернів":

примусове впровадження функцій без явної згоди користувача;

складність видалення у порівнянні зі встановленням;

попереднє розгортання можливостей, які користувач не запитував;

неочевидні або замасковані назви (OptGuideOnDeviceModel замість GeminiNanoLLM);

реєстрація без участі користувача;

відсутність зрозумілої документації для звичайних користувачів;

автоматичне повторне встановлення після видалення;

ігнорування майбутніх налаштувань згоди;

поширення через стабільний канал оновлень.

Останній випуск Chrome, версія 147, тепер містить кнопку AI Mode в адресному рядку, однак надсилає запити до хмарних сервісів. Локальна модель при цьому використовується для команд, на кшталт "Help me write".

Ханфф зазначає, що практика Chrome може бути незаконною в деяких юрисдикціях. До прикладу, Директива ePrivacy, стаття 5(3), у ЄС забороняє зберігати дані на пристрої користувача без попередньої згоди, а положення Загального регламенту про захист даних, статті 5 (1) і 25, вимагають прозорості та захисту даних за замовчуванням.

З огляду на масштаб Chrome, "кліматична ціна" одного такого розгортання моделі, як вважає дослідник, сягає від 6 тисяч до 60 тисяч тонн CO₂-еквіваленту, залежно від кількості пристроїв, на які надсилається це оновлення. При цьому, модель може непомітно вичерпати пакет даних у користувачів з обмеженим інтернет-трафіком або мобільним інтернетом.

Щоб уникнути проблем, Ханфф рекомендує Google отримати згоду власників пристроїв перед початком завантаження, надати їм простий спосіб видалення моделі та не перевстановлювати її автоматично після видалення.