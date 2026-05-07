У Google попереджають про наслідки можливого доступу ЄС до пошукових даних компанії

08:43 07.05.2026 |

Новини IT

Антимонопольні регулятори Європейського Союзу вимагають, аби Google поділилася даними свого пошукового рушія з конкурентами, як-от OpenAI. Один із провідних вчених компанії застерігає, що це поставить користувачів під загрозу, передає Reuters.

Сергій Васильвицький, видатний науковець і старший директор з досліджень у Google, відзначає, що ця вимога європейського регулятора може призвести до розкриття конфіденційної інформації користувачів

Васильвицький зустрінеться з представниками антимонопольного управління ЄС, щоб висловити свої занепокоєння та запропонувати ширший підхід із кращими гарантіями.

Раніше Європейська Комісія виставила вимоги до Google, згідно з якими компанія повинна дозволити пошуковим системам конкурентів мати доступ до пошукових даних, як-от рейтинг, запити, кліки та дані переглядів, на справедливих, розумних та недискримінаційних умовах. ЄС остаточно допрацює пропозицію найближчими тижнями.

Головним занепокоєнням Васильвицького є запропоновані Єврокомісією методи збереження анонімізації персональних даних. На думку вченого, цього може бути недостатньо, щоб запобігти просіюванню даних сучасними ШІ-інструментами для ідентифікації людей.

"Ми стурбовані тим, що підхід Європейської Комісії до анонімізації не захищає конфіденційність європейців: нашій червоній команді вдалося повторно ідентифікувати користувачів менш ніж за дві години", - сказав вчений.

Червона команда Google - це група хакерів, що проводить симуляцію різноманітних реалістичних дій зловмисників, аби виявити потенційні вразливості та слабкі місця з ціллю їх виправлення.

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google, ЄС
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8033
  0,0495
 0,11
EUR
 1
 51,5433
  0,0714
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5212  0,06 0,13 44,0638  0,11 0,25
EUR 51,2519  0,12 0,23 51,8988  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8500  0,01 0,02 43,8800  0,01 0,02
EUR 51,6070  0,06 0,11 61,6204  10,05 19,48

