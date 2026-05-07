У Google попереджають про наслідки можливого доступу ЄС до пошукових даних компанії
08:43 07.05.2026 |
Антимонопольні регулятори Європейського Союзу вимагають, аби Google поділилася даними свого пошукового рушія з конкурентами, як-от OpenAI. Один із провідних вчених компанії застерігає, що це поставить користувачів під загрозу, передає Reuters.
Сергій Васильвицький, видатний науковець і старший директор з досліджень у Google, відзначає, що ця вимога європейського регулятора може призвести до розкриття конфіденційної інформації користувачів
Васильвицький зустрінеться з представниками антимонопольного управління ЄС, щоб висловити свої занепокоєння та запропонувати ширший підхід із кращими гарантіями.
Раніше Європейська Комісія виставила вимоги до Google, згідно з якими компанія повинна дозволити пошуковим системам конкурентів мати доступ до пошукових даних, як-от рейтинг, запити, кліки та дані переглядів, на справедливих, розумних та недискримінаційних умовах. ЄС остаточно допрацює пропозицію найближчими тижнями.
Головним занепокоєнням Васильвицького є запропоновані Єврокомісією методи збереження анонімізації персональних даних. На думку вченого, цього може бути недостатньо, щоб запобігти просіюванню даних сучасними ШІ-інструментами для ідентифікації людей.
"Ми стурбовані тим, що підхід Європейської Комісії до анонімізації не захищає конфіденційність європейців: нашій червоній команді вдалося повторно ідентифікувати користувачів менш ніж за дві години", - сказав вчений.
Червона команда Google - це група хакерів, що проводить симуляцію різноманітних реалістичних дій зловмисників, аби виявити потенційні вразливості та слабкі місця з ціллю їх виправлення.
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
