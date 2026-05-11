11.05.26
- 23:37
Переговори про вступ до ЄС: перший кластер для України — до 30 червня, інші — в липні
16:34 11.05.2026 |
Перший перемовний кластер для України у перемовинах про вступ до ЄС може бути відкрито під час головування Кіпру у ЄС (до 30 червня), а інші пʼять - у липні 2026 року.
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос.
Кластер №1 у перемовинах України про вступ до ЄС може бути відкритий ще до 30 червня, а інші - у липні 2026.
"Ми обговорюватимемо Україну сьогодні. Я закликатиму всі держави-члени якомога швидше формально відкрити всі кластери. Кластер номер один може бути відкритий ще під час кіпрського головування", - заявила Кос.
Варто зауважити, що Кіпр головує у Раді ЄС до 30 червня 2026 року.
З 1 липня розпочинається головування Ірландії.
"Для решти п'яти кластерів ми сподіваємося, що зможемо впоратися з цим у липні", - наголосила Кос.
ТОП-НОВИНИ
