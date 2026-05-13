Sony вдосконалила кишеньковий кондиціонер — більше холоду в компактному форматі
12:48 13.05.2026 |
Sony розпочала розробку своїх носимих охолоджувальних пристроїв Reon ще у 2017 році, а тепер представила найпросунутішу й найефективнішу модель - Reon Pocket Pro Plus. Вперше вона стане доступною не лише в Японії, а й у Великій Британії та Європі, пише Engadget.
Reon Pocket Pro Plus працює на основі ефекту Пельтьє - явища, коли на стику двох провідників відбувається виділення або поглинання тепла під час проходження електричного струму. Пристрій кріпиться біля основи шиї, а металева пластина з електроохолодженням знижує температуру саме в зоні, яка є оптимальною для впливу на кровообіг.
З початку роботи над першою моделлю Sony збільшила ємність акумулятора та покращила дизайн пристрою для більшого комфорту під час носіння. Reon Pocket Pro Plus також став на 2 °C холоднішим та має покращений алгоритм охолодження, що відстежує зміни температури навколо.
Завдяки більшому акумулятору новий охолоджувач забезпечуватиме до 10 годин роботи на одному заряді у другому за потужністю режимі. Нові ребра, завдяки яким Reon Pocket Pro Plus кріпиться на шиї, роблять пристрій на 40% стабільнішим.
Reon Pocket Pro Plus матиме кілька аксесуарів, як-от Pocket Tag другого покоління, що став меншим за попередника та контролює температуру і вологість навколишнього середовища. Також є додаток для ручного керування та налаштування.
Ціна новинки у Великій Британії становить £199, а в інших країнах Європи - €220.
