Китай робить крок до 6G, відкриваючи відповідні частоти

Поки більшість світу все ще намагається зрозуміти, чим 5G кращий за старий добрий LTE, у Китаї вирішили не чекати, поки маркетинговий пил вляжеться. Міністерство промисловості та інформатизації КНР (MIIT) зробило хід конем, виділивши тестовий спектр у діапазоні 6 ГГц для розробки та випробувань технологій зв'язку шостого покоління - 6G.

Офіційний дозвіл отримала дослідницька група IMT-2030 (6G) Promotion Group - головний координатор телеком-амбіцій Піднебесної. Тепер організація має офіційний карт-бланш на проведення польових випробувань у конкретних регіонах країни. Це не просто чергові лабораторні тести, а стратегічна спроба Пекіна застовпити за собою лідерство у формуванні технічних стандартів, які стануть світовою нормою ближче до наступного десятиліття.

Чому саме 6 ГГц?

У світі радіочастот діапазон 6 ГГц вважається чимось на кшталт «золотої середини». Він здатний забезпечити значно вищу швидкість передачі даних та критично низькі затримки порівняно з сучасним 5G, але при цьому зберігає достатньо широку зону покриття. На відміну від надвисоких частот (міліметрових хвиль), які легко блокуються навіть листям дерев, цей спектр обіцяє стабільність, необхідну для масового споживчого та промислового використання.

Китайська влада розраховує, що виділення спектра прискорить не лише науково-дослідні роботи, а й подальшу промислову інтеграцію. Згідно з планами Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU), мережі 6G мають стати фундаментом для масового використання штучного інтелекту, голографічного зв'язку та автономного транспорту.

Глобальні перегони та реальність

Світова гонка за створення стандартів шостого покоління останніми роками перетворилася на справжнє геополітичне змагання. Найбільші технологічні держави, включаючи США, Південну Корею, Японію та країни Євросоюзу, зараз зосереджені на формуванні базових архітектур майбутніх мереж. Кожен хоче, щоб саме його патенти лягли в основу майбутнього глобального стандарту.

Попри весь цей ентузіазм, не варто поспішати змінювати свій смартфон. Повноцінне комерційне впровадження 6G очікується не раніше 2030 року. Наразі ми спостерігаємо лише фазу активного тестування та «паперових» війн за частоти. Для звичайного користувача це означає лише одне: поки гіганти галузі сперечаються про терабітні швидкості, нам залишається сподіватися, що до моменту релізу 6G хоча б нинішній зв'язок працюватиме стабільно за межами великих міст.