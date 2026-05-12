12.05.26
14:16
Україна впроваджує штучний інтелект у оборону разом із американською Palantir
12:29 12.05.2026 |
Україна впроваджує ШІ-рішення у війну разом з американською компанією Palantir Technologies. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі із CEO Palantir Technologies Алексом Карпом.
"Впроваджуємо AI (штучний інтелект, - ред) у війну разом з Palantir - однією з найбільших defence tech-компаній світу", - заявив Федоров.
Міністр оборони України зазначив, що за результатами цієї співпраці:
- створили систему детального аналізу повітряних атак;
- впровадили AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідувальних даних;
- інтегрували технології в планування deep strike-операцій.
"Сьогодні технології, AI, аналіз даних і математика війни безпосередньо впливають на результат на полі бою. Наша мета - посилювати партнерство з Palantir в AI-рішеннях та defence tech-проєктах, які дають технологічну перевагу Україні", - додав Федоров.
Міністр оборони також зазначив, що окремим напрямом співпраці став Brave1 Dataroom, створений спільно з Palantir.
"Це платформа, де розробники отримують доступ до реальних даних з поля бою для навчання AI-моделей. Уже понад 100 компаній тренують 80+ моделей для виявлення й перехоплення повітряних цілей у складних умовах", - уточнив Федоров.
Він також заявив, що під час зустрічі команді Palantir показали, "як Україна захищає небо, стримує ворога на фронті та завдає удару російській економіці".
Федоров нагадав, що CEO Palantir Technologies Алекс Карп був одним із перших керівників великих західних tech-компаній, хто особисто приїхав до Києва після початку повномасштабного вторгнення у червні 2022 року та підтримав Україну. За його словами, відтоді Україна активно співпрацює з компанією.
У повідомленні також ідеться, що Palantir є однією з провідних світових компаній у сфері аналізу даних та AI-рішень для оборони і безпеки, входить до топ-10 технологічних компаній США з капіталізацією $330 млрд, а її технології використовують армії, уряди та спецслужби країн НАТО і США для роботи з розвідданими, планування операцій та управління на полі бою.
