Фінансові новини
- |
- 12.05.26
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google застерігає про перший випадок застосування ШІ в атаці нульового дня
10:04 12.05.2026 |
Фахівці підрозділу Threat Intelligence Group компанії Google заявили, що зафіксували спробу кібератаки, в якій злочинці використали штучний інтелект для створення експлойту нульового дня проти популярного веб-інструменту адміністрування систем. Про це пише Bloomberg. За даними компанії, це перший відомий випадок, коли хакери застосували ШІ для виявлення та експлуатації невідомої раніше вразливості.
Виявлена вада дозволяла обійти багатофакторну автентифікацію і потенційно отримати доступ до внутрішніх мереж організацій, що користуються цим софтом. Google має "високу впевненість", що саме штучний інтелект допоміг зловмисникам знайти цю помилку і перетворити її на робочий інструмент для зламу.
Після виявлення загрози Google поінформувала розробника інструменту, і той оперативно виправив вразливість до того, як хакери встигли застосувати її проти реальних користувачів. Таким чином атака була зірвана ще на етапі тестування, а не під час масового зламу.
Компанія не розкрила назву хакерської групи, конкретний продукт, що став мішенню, а також модель ШІ, яку використали хакери. Водночас у Google заявили, що не вважають причетними до інциденту модель Mythos від Anthropic та власну модель Gemini. У корпорації уточнили лише, що експлойт був виявлений "нещодавно".
За словами дослідників Google, складні хакерські атаки, створені за допомогою штучного інтелекту - це вже нова реальність. Використання ШІ для пошуку невідомих вразливостей і створення експлойтів ставить під удар навіть добре захищені системи, які покладаються на багатофакторну автентифікацію та централізовані веб-інструменти адміністрування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Федоров і Пісторіус дали старт новій ініціативі Brave Germany
|Допомога Україні на €90 млрд: Британія планує приєднатися до ініціативи ЄС
|ЗМІ повідомляють про план Франції обміняти вигідну угоду з Грецією на 43 Mirage для України
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Економіка офісного здоров'я: як облаштування спорткуточка впливає на прибутковість бізнесу
У РУБРИЦІ
|Український ринок електрокарів демонструє ознаки відновлення
|Україна впроваджує штучний інтелект у оборону разом із американською Palantir
|Google застерігає про перший випадок застосування ШІ в атаці нульового дня
|Китай робить крок до 6G, відкриваючи відповідні частоти
|«Ядерний ШІ»: Supermicro і Nano Nuclear створюють серверну інфраструктуру з власними реакторами
|Посилення вимог до безпеки: Tesla Model Y першою відповідала новим нормам NHTSA
|NVIDIA вкладає $300 млн у Corning для розбудови оптичної інфраструктури штучного інтелекту
Бізнес
|Chrome почав приховано встановлювати великі ШІ-моделі на комп’ютери користувачів — дослідники
|У Google попереджають про наслідки можливого доступу ЄС до пошукових даних компанії
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra — найпотужніший Android-флагман квітня
|Microsoft роз’яснила, чому апдейти Windows 11 виглядають як технічна помилка
|Microsoft поступилася користувачам: оновлення Windows 11 дозволять відкладати назавжди
|Windows 11 виходить за межі 16 ГБ: Microsoft готує перехід до 32 ГБ
|«Безліміт» із лімітом: АМКУ поставив питання мобільним операторам