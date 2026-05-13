Google презентувала Gemini Intelligence — ШІ-інструмент для автоматизації в Android

Компанія Google оголосила про запуск нової системи на базі ШІ Gemini Intelligence, яка інтегрується в Android‑пристрої. За словами компанії, вона буде допомагати користувачам виконувати повсякденні завдання, зберігаючи контроль над даними та конфіденційність.

Одним із ключових напрямів інструменту є автоматизація багатокрокових сценаріїв у сторонніх застосунках. Gemini Intelligence, до прикладу, може знайти в Gmail навчальну програму, виявити потрібні книжки та додати їх у кошик на маркетплейсі.

Gemini Intelligence використовує контекст екрана та зображень для виконання дій без ручного копіювання даних між застосунками. Наприклад, якщо у користувача є довгий список продуктів у Нотатках, то достатньо затиснути кнопку живлення, викликати Gemini й попросити його сформувати кошик для онлайн-доставки - асистент сам збере замовлення.

Інший сценарій стосується подорожей: користувач може сфотографувати друкований туристичний буклет у готелі й попросити Gemini знайти подібний тур на онлайн-платформі для подорожей, після чого стежити за ходом пошуку й бронювання через сповіщення.





Google також вбудовує Gemini в мобільний Chrome. Починаючи з кінця червня Android-пристрої отримають розумного асистента для серфінгу, який допомагатиме досліджувати теми, стисло переказувати великі матеріали та порівнювати інформацію з різних джерел. Крім того, функція автоматичного перегляду зможе брати на себе рутинні онлайн-завдання на кшталт запису на прийом чи бронювання паркомісця.





Ще одним нововведенням стане інтеграція Gemini Intelligence з автозаповненням від Google. За бажанням користувача ШІ-помічник зможе автоматично заповнювати форми, використовуючи релевантні дані з підключених застосунків. Це має спростити введення інформації у невеликі текстові поля на мобільних пристроях.





Крім того, за допомогою функції Create My Widget користувачі зможуть створювати власні віджети через текстовий запит до Gemini Intelligence. До прикладу, можна буде створити віджет для спланованого харчування або погодний віджет, який показує лише швидкість вітру та дощ. Такі віджети працюватимуть як на смартфонах із Gemini Intelligence, так і на годинниках під керуванням Wear OS, виводячи потрібну інформацію на головний екран.

В клавіатурі Gboard також з'явиться функція Rambler на базі Gemini Intelligence, яка перетворює живу розмовну мову з паузами, самовиправленнями та словами-паразитами на чіткі та зрозумілі текстові повідомлення відповідно до задуму користувача. Rambler використовує мовлення лише для миттєвого розпізнавання в реальному часі й не зберігає голосові дані. Функція працює на багатомовній моделі Gemini, дозволяючи змішувати кілька мов в одному повідомленні й орієнтована на глобальну аудиторію, де в одному висловлюванні можуть поєднуватися різні мовні комбінації з урахуванням контексту.





Google позиціонує Gemini Intelligence як інструмент для спрощення повсякденних дій. Компанія підкреслює, що система діє лише за прямою командою користувача та припиняє роботу після завершення конкретної дії, наприклад оформлення замовлення чи бронювання. Gemini Intelligence працюватиме лише в тих програмах, які користувач дозволить, і не виконуватиме автоматичних дій без підтвердження.

Google підкреслює, що користувачі матимуть детальний контроль над роботою Gemini Intelligence: можна буде вимикати окремі функції та визначати, які дані передаються системі й застосункам. Система також буде оформлена у новий дизайн, що базується на Material 3 Expressive, представленому минулого року.

Gemini Intelligence працюватиме на Android та ChromeOS, а також з'явиться на пристроях із Wear OS, Android Auto та Android XR. Першими інструмент отримають смартфони Samsung Galaxy та Google Pixel, а його розгортання розпочнеться цього літа.