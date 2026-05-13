$400 млн для України: Пентагон підтвердив фінансування, дати не названо

За словами міністра оборони США Піта Гегсета, Україні буде надано допомогу у розмірі 400 мільйонів доларів, як і планувалося, для захисту від російської агресії.

Про це він сказав під час слухань у Сенаті, передає "Європейська правда".

За словами сенатора Кріса Куна, Пентагон ще не витратив жодного цента з цього пакету на озброєння для України. Коли демократ зажадав від нього конкретного плану витрат, Гегсет ухилився від відповіді.

За його словами, Пентагон має намір співпрацювати з Європейським командування (EUCOM), щоб "витратити кошти доцільно та належним чином".

В т ой же час Кун зазначив, що зволікання з виділенням цих коштів надсилає неправильний сигнал Путіну.

Нагадаємо, йдеться про пакет на суму 400 млн доларів на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній. Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.

Представники Пентагону наприкінці квітня підтвердили виділення Україні 400 мільйонів доларів, які вже були схвалені Конгресом, після того як провідний сенатор-республіканець, який курує питання оборонних витрат, розкритикував керівництво Пентагону за затримку цих коштів.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9709
  0,0125
 0,03
EUR
 1
 51,6416
  0,0821
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6328  0,02 0,05 44,1660  0,01 0,02
EUR 51,3088  0,06 0,11 51,9484  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9700  0,00 0,01 44,0000  0,01 0,01
EUR 51,4888  0,10 0,18 51,5020  0,10 0,19

