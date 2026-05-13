$400 млн для України: Пентагон підтвердив фінансування, дати не названо
10:47 13.05.2026 |
За словами міністра оборони США Піта Гегсета, Україні буде надано допомогу у розмірі 400 мільйонів доларів, як і планувалося, для захисту від російської агресії.
Про це він сказав під час слухань у Сенаті, передає "Європейська правда".
За словами сенатора Кріса Куна, Пентагон ще не витратив жодного цента з цього пакету на озброєння для України. Коли демократ зажадав від нього конкретного плану витрат, Гегсет ухилився від відповіді.
За його словами, Пентагон має намір співпрацювати з Європейським командування (EUCOM), щоб "витратити кошти доцільно та належним чином".
В т ой же час Кун зазначив, що зволікання з виділенням цих коштів надсилає неправильний сигнал Путіну.
Нагадаємо, йдеться про пакет на суму 400 млн доларів на потреби Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає закупівлю обладнання Пентагоном в американських оборонних компаній. Це асигнування було включене у Закон про національну оборону, схвалений Конгресом США у грудні 2025 року.
Представники Пентагону наприкінці квітня підтвердили виділення Україні 400 мільйонів доларів, які вже були схвалені Конгресом, після того як провідний сенатор-республіканець, який курує питання оборонних витрат, розкритикував керівництво Пентагону за затримку цих коштів.
|Рейтинг AnTuTu: iQOO 15 Ultra — найпотужніший Android-флагман квітня